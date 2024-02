Cosenza, oltre 4,500 rumeni in città. Il console di Romania incontra sindaco e prefetto

COSENZA – Il console generale di Romania a Bari, Ioana Gheorgias, si è recata questa mattina a Cosenza per incontrare il prefetto Vittoria Ciaramella in visita ufficiale a Palazzo dei Bruzi dove è stata accolta dal Sindaco Franz Caruso.

Un incontro proficuo e cordiale nel corso del quale sono state gettate le basi per un consolidamento della collaborazione già esistente con la consistente comunità di cittadini rumeni presenti sul territorio, in un’ottica sempre più orientata ad una costante integrazione che riconosca diritti e partecipazione alla vita della città. Tanto il Sindaco Franz Caruso che la Console generale di Romania a Bari, le cui competenze e funzioni abbracciano non solo la Puglia, ma anche Basilicata, Molise e Calabria, hanno convenuto sulla necessità di favorire una sempre maggiore partecipazione della comunità rumena, in ragione del fatto che i cittadini rumeni a Cosenza rappresentano una comunità molto nutrita, operosa e che si è perfettamente integrata nel tessuto sociale.

In città oltre 4,500 rumeni

Si è stimato che i cittadini rumeni presenti in città superino attualmente le 4.500 unità. Ioana Gheorgias, che nella sua visita era accompagnata da Serban Gabriel Dumitrache, dello stesso consolato generale di Romania a Bari, ha espresso apprezzamento al Sindaco Franz Caruso per l’accoglienza che in occasione dello scorso Natale è stata riservata ai bambini rumeni e alle loro famiglie, ospitati nel Palazzo comunale. La console generale Gheorghias ha poi ricordato i tre appuntamenti elettorali che attendono i cittadini rumeni nei prossimi mesi del 2024: le elezioni europee, quelle per eleggere il Presidente della Repubblica (a settembre) e quelle per il rinnovo del Parlamento (a dicembre).

A questo proposito la console generale ha chiesto al Sindaco Franz Caruso di mettere a disposizione degli spazi comunali adeguati dove poter allestire, per i rumeni di Cosenza, i seggi elettorali. Massima la collaborazione del primo cittadino che ha inoltre accolto un’altra richiesta della diplomatica di Romania a Bari: quella di dare accesso, alla comunità romena residente in città, ai servizi consolari attraverso degli spazi idonei per lo svolgimento di un consolato itinerante a Cosenza dal 12 al 14 aprile prossimi.

Nel corso dell’incontro il Sindaco Franz Caruso e la console generale si sono scambiati alcune idee per rafforzare la collaborazione in campo culturale, economico e commerciale. Da Franz Caruso è partito il suggerimento, colto al volo da Ioana Gheorgias, di favorire nel centro storico, per la comunità rumena, insediamenti commerciali e nel settore dell’artigianato. E’ stato auspicato anche il coinvolgimento dell’Università della Calabria nella eventuale elaborazione di un programma di eventi culturali.

La consulta Intercultura

Con riferimento ai servizi demografici, il Sindaco Franz Caruso ha ricordato la sperimentazione avviata dal Comune, insieme alla Consulta Intercultura, di recente istituzione, che prevede che i dipendenti del settore anagrafe vengano affiancati da alcuni volontari della stessa Consulta, sia dal punto di vista linguistico che culturale, per il disbrigo e lo snellimento delle pratiche burocratiche e per agevolare l’erogazione dei servizi destinati ai cittadini appartenenti alle diverse comunità straniere. L’incontro si è poi concluso con uno scambio di doni. Il Sindaco ha donato al Console una riproduzione dello stemma della città. Ioana Gheorgias ha ricambiato con un libro sulla Romania e una bottiglia di vino di particolare pregio.