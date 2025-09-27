HomeArea Urbana

Cosenza, oltre 1.000 posti letto a prezzo accessibile per studenti universitari

Presentate richieste per realizzare 2.135 posti letto a prezzo calmierato in Calabria grazie al bando Housing del Ministero dell'Università: Il bando è ancora aperto ed è possibile presentare domanda di partecipazione

COSENZA – “Presentate richieste per realizzare 2.135 posti letto a prezzo calmierato in Calabria grazie al bando Housing del Ministero dell’Università e della Ricerca, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con uno stanziamento totale di un miliardo e 200 milioni di euro. Lo riferisce un comunicato del Mur. “Nello specifico – si aggiunge – a Catanzaro sono pervenute candidature per 657 posti letto, a Cosenza per 1.015 posti letto, a Reggio Calabria per 463 posti letto. Il bando è ancora aperto ed è possibile presentare domanda di partecipazione. A livello nazionale le candidature ammontano a 60.300 posti letto. Nella gestione del bando il MUR ha avuto anche il supporto e l’assistenza tecnica di Cassa Depositi e Prestiti”.

“L’investimento sull’housing universitario – ha detto il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini – rappresenta una misura fondamentale di equità sociale e una leva strategica per garantire il diritto allo studio. Così rafforziamo l’attrattività del nostro sistema universitario e assicuriamo che il merito non venga penalizzato a causa delle difficoltà economiche delle famiglie. La straordinaria partecipazione in Calabria al bando rappresenta un impegno concreto per il futuro del Paese e per la competitività del nostro sistema universitario”.

“Insieme al Bando Housing del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – si afferma nel comunicato – la strategia del Mur sulla residenzialità universitaria si concretizza attraverso la legge 338/2000 che prevede un cofinanziamento da parte del Ministero, fino al 75% del costo totale, per la realizzazione di interventi come nuove costruzioni, ristrutturazioni, adeguamenti e acquisto di immobili per studenti. In Calabria, fino ad ora, sono stati cofinanziati 141 nuovi posti letto, con uno stanziamento di 11.471.576 euro. Dal 2023 a livello nazionale, tramite il V Bando della legge 338, sono stati cofinanziati 10 mila posti letto con oltre 800 milioni di euro”

