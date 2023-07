Cosenza, ok alla riqualificazione di San Vito per circa 7 milioni di euro

COSENZA – La Giunta Comunale, presieduta dal sindaco Franz Caruso, ha approvato il progetto di riqualificazione del quartiere San Vito per circa 7 milioni di euro.

“Sono contentissimo di aver portato avanti e completato una pratica tecnico amministrativa di straordinario valore per il futuro di crescita e di sviluppo dell’intera Cosenza – afferma il sindaco Franz Caruso – L’ho detto in campagna elettorale e lo sto confermando con le azioni concrete e quotidiane di questi primi 18 mesi di governo a Palazzo dei Bruzi che non solo non avrei mai lasciato in disparte le periferie, ma che proprio da questi quartieri, fino a ieri abbandonati a se stessi, sarei partito per l’opera complessiva di costruzione di una città smart, sostenibile, dinamica ed europea . Per quanto mi riguarda gli impegni assunti vanno mantenuti, ed è quello che sto facendo”.

“Dopo il centro storico, con gli interventi CIS ed Agenda Urbana – prosegue Franz Caruso – dopo gli interventi di rigenerazione urbana di via Popilia e via Saverio Albo, oggi tocca a San Vito che rappresenta una delle zone più popolose e sofferenti, dal punto di vista sociale, di Cosenza. Ringrazio per il lavoro svolto gli assessori all’urbanistica ed ai LL PP, Pina Incarnato e Damiano Covelli, ed i tecnici dei settori competenti”.

“L’azione progettuale che oggi abbiamo deliberato – conclude il sindaco Franz Caruso – assume una marcata valenza urbanistica poiché riqualifica una intera area urbana da tutti i punti di vista e risponde ad un’esigenza concreta dei cittadini, ossia quella di disporre di una rete viaria moderna e fruibile da parte di tutti e di una rete idrica e di smaltimento delle acque piovane funzionanti. L’obiettivo è quello di fondere le diverse strategie di intervento all’interno di un unico progetto, il cui risultato possa rispondere a molteplici funzioni: da quella estetica a quella funzionale, che mira ad eliminare i disservizi presenti, a quella sociale, che garantisce alla cittadinanza degli spazi fruibili ed alla portata di tutti che possano riallacciare il quartiere, ad oggi emarginato, al resto della città”.

Particolarmente soddisfatti gli assessori Pina Incarnato e Damiano Covelli che spiegano: “Tale intervento è finalizzato al recupero delle aree degradate del quartiere, della viabilità sia pedonale che carrabile, al miglioramento dei sottoservizi oltre che al rinnovamento degli spazi interni pubblici finalizzati alla creazione di nuovi punti di aggregazione sociale. Tale progetto si inserisce in un contesto più generale dove l’amministrazione ha inteso ed intende promuovere azioni consistenti in un insieme coordinato e ragionato di interventi riguardanti la riqualificazione e la rigenerazione sociale, culturale, architettonica e strutturale di diverse aree periferiche della città, caratterizzate da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi. Le periferie di Cosenza che fino a ieri hanno condizionato negativamente lo sviluppo e la vivibilità stessa della città, con la nostra amministrazione diventeranno punti di forza da cui ripartire per disegnare un futuro migliore per noi e, soprattutto, per i nostri figli”.