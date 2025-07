Cosenza, oggi incontro sulle attività del Centro Informazioni Europee: “Spazio Europa” arriva sul sito del Comune

- Advertisement -

COSENZA – Si è tenuto questa mattina nella città dei Bruzi un incontro per fare il punto sulle attività relative al Centro Informazioni Europee (Spazio Europa). A riunirsi la Commissione cultura del Comune di Cosenza, presieduta dal consigliere comunale Domenico Frammartino, con l’assessora ai Rapporti con l’Unione Europea Veronica Buffone e il Coordinatore del Centro Informazioni Europee (Spazio Europa) del Comune Prof. Franco Mollo che hanno illustrato le attività avviate in questi mesi dall’apertura del Centro.

Tra le mosse messe in campo l’attivazione a breve termine, di uno spazio web “Spazio Europa” direttamente sulla home page del sito del Comune di Cosenza che darà l’opportunità di consultare tutte le iniziative e le opportunità messe a disposizione dall’Unione Europea tramite le proprie reti di comunicazione e informazioni come EURODESK, di cui il Comune di Cosenza fa parte. Si tratta di un canale rivolto ai giovani che ha lo scopo di promuovere la mobilità giovanile in Europa, offrendo opportunità di formazione, lavoro, volontariato e crescita personale.

Centro Informazioni Europee, altre attività in programma

Altre attività programmate riguardano workshop sulla cittadinanza europea, i diritti dei cittadini europei e gli strumenti che ne garantiscono il rispetto; le politiche dell’UE e funzionamento dell’Ue; contributo europeo alla crescita dell’occupazione per una città più “sostenibile”. Il Comune ha anche partecipato al bando “Europe Direct” nella speranza di esser ammesso a finanziamento. Previsto, infine, per l’autunno l’organizzazione del meeting nazionale dei centri locali della rete EURODESK.