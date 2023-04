Cosenza: offerte di lavoro da fame e RdC, La Base convoca un’assemblea cittadina

COSENZA – Il movimento La Base di Cosenza da mesi sta portando avanti un’inchiesta “sulle condizioni di lavoro inaccettabili che ognuno di noi ha ricevuto in questo territorio. Sono state tante le persone che in questo periodo ci hanno chiamato per raccontarci la loro quotidianità fatta di ricatti e sfruttamento e molti di noi vivono questa situazione in prima persona”.

“Sappiamo – scrivono gli attivisti – cosa significa rimanere in Calabria, rinunciando ad emigrare al Nord o all’estero. Lo sappiamo talmente bene che abbiamo deciso di reagire. In questi mesi abbiamo denunciato le paghe orarie con cui è impossibile fare la spesa, figuriamoci pagare un affitto, le minacce sul luogo di lavoro e gli abusi di padroncini senza scrupoli. Abbiamo protestato contro l’abolizione del Reddito di Cittadinanza, una misura fondamentale per alleviare le sofferenze di chi sopravvive sotto la soglia di povertà (circa 1 persona su 10 è in condizioni di povertà assoluta) e che oggi viene eliminata perché concorrenziale con i salari da fame offerti dal mercato del lavoro”.

“Crediamo che questa non debba essere la normalità, non vogliamo abituarci a pensare che vivere in questo modo sia l’unico modo possibile. Come hanno scritto sui muri durante le rivolte in Francia di queste ultime settimane: “Amicizia, amore, sesso, arte, sport, natura… i ricchi ci rubano il tempo di vivere”. Noi questo tempo ce lo vogliamo riprendere”.

Il movimento cosentino La Base ha convocato un’assemblea cittadina per sabato 15 aprile alle 17, nella sede di via Macallè, e invitano alla partecipazione “tutte quelle persone che, in questi mesi ci hanno sostenuto, perché lo sfruttamento, la precarietà, la disoccupazione fanno più paura se affrontate in solitudine. Ci vogliono soli, a fare casa-lavoro lavoro-casa, perché insieme e uniti rappresentiamo una minaccia a questo sistema”.