Cosenza, nuovo sopralluogo del sindaco a San Vito e Serra Spiga: al via la bitumazione delle strade

Procede il progetto di rigenerazione degli spazi urbani degradati e fatiscenti, con un investimento economico che è pari a 15 milioni di euro

S.M.
S.M.
Stima lettura: 2 minuti
COSENZA – “L’ampio e complesso progetto di rigenerazione di San Vito e Serra Spiga non è un’azione casuale, ma è stata pensata ed inseguita caparbiamente dalla mia amministrazione con l’obiettivo di congiungere l’intera zona, abbandonata da decenni e lasciata periferica ed isolata dal contesto urbano, al centro città per ridare dignità anche e soprattutto al suo tessuto sociale”. Lo afferma il sindaco Franz Caruso che questa mattina ha effettuato un sopralluogo nel quartiere accompagnato dall’assessore alla rigenerazione urbana, Pina Incarnato, e dall’assessore ai lavori pubblici, Damiano Covelli, anche a seguito dell’avvio dei lavori di rifacimento del manto stradale in particolare su Via Edoardo Galli, Via Vittorio Accattatis, Via Fratelli Cervi, via Saverio Albo e piazza De Chiara.

San Vito e Serra Spiga, da periferie a zone residenziali

“Con questo intervento capillare e di straordinaria consistenza – prosegue Franz Caruso – abbiamo dato vita ad un modello di rinascita di una parte importante della nostra città, fino a ieri lasciata ai margini, che mira a migliorare la qualità della vita dei residenti, a garantire sicurezza, a promuovere l’inclusione sociale, la sostenibilità ambientale e la partecipazione attiva dei cittadini. Ed, infatti, abbiamo recuperato gli spazi urbani degradati e fatiscenti, creato nuove aree verdi di aggregazione e di incontro e, soprattutto, abbiamo dato vita ad una nuova accessibilità con la realizzazione di una rotatoria, per fare un solo esempio, laddove nessuno riteneva potesse essere costruita. Ed è proprio questa infrastruttura che ha generato un nuovo dinamismo cui si sono aggiunte tutte le altre opere realizzate o in corso di realizzazione: dai sottoservizi ai marciapiedi alla illuminazione pubblica, al nuovo asilo nido“.

“Abbiamo profuso un impegno massiccio, non solo come investimento economico che è pari a 15 milioni di euro– conclude Franz Caruso – ma anche di progettazione e realizzazione, frutto di un lavoro di squadra di cui ringrazio i miei assessori Pina Incarnato e Damiano Covelli così come i dirigenti e tutti i tecnici. Oggi San Vito e Serra Spiga, riconnessi al centro urbano, da quartieri popolari e periferici sono diventati una zona residenziale bella ed accogliente che favorisce il senso di appartenenza alla comunità e la coesione sociale. Di ciò sono particolarmente orgoglioso perché sono da sempre convinto che Cosenza cresce e si sviluppa se lo fa insieme, complessivamente”.

Il sindaco Franz Caruso e gli assessori Pina Incarnato e Damiano Covelli, hanno visitato anche il costruendo asilo nido, ormai quasi pronto per la sua inaugurazione, non mancando di confermare la loro volontà di realizzare, prima della fine di tutti i lavori in essere, una seconda accessibilità al quartiere con la strada di collegamento Cosenza-Mendicino.

S.M.
