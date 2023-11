Cosenza: domani nuovo sciopero dei dipendenti di Amaco, possibili disagi

COSENZA – Stipendi non pagati e neanche la quattordicesima. I lavoratori dell’Amaco sostenuti dal sindacato Faisa Cisal, hanno deciso di protestare domani, lunedì 6 novembre, per 24 ore e questo creerà disagi all’utenza. Le problematiche sulle quali intendono sollevare l’attenzione riguardano il mancato pagamento della 14ma e dello stipendio di ottobre che certamente sarà erogato in ritardo. Inoltre, sul concordato preventivo, non si registrano novità.

Uno sciopero che scaturisce anche dell’esito di un’ultima riunione alla quale non si sono presentati i vertici aziendali. Tra le motivazioni che spingono i lavoratori alla protesta anche la turnazione.

La seconda astensione collettiva dal lavoro potrebbe pertanto provocare la soppressione di corse del servizio urbano in proporzione all’entità dell’adesione del personale di guida. Si precisa che il servizio sarà garantito nelle seguenti fasce orarie:

Mattina: dalle 5.00 alle 8.00

Sera: dalle 18.00 alle 21.00