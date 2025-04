Cosenza: nuovo incidente tra auto e moto. Scontro nei pressi delle piscine, ferito centauro

- Advertisement -

COSENZA – Un incidente tra una Jeep e una moto ha provocato il ferimento di un motociclista, soccorso da un’ambulanza del Suem 118 giunta sul posto che dopo aver prestato i primi soccorsi ha traportato il motociclista in ospedale. Lo scontro, le cui cause sono in corso di accertamento, è avvenuto intorno alle 13:30 nei pressi della rotonda che conduce alle piscine di Campagnano ed provocato anche lunghe code e disagi al traffico in direzione Rende.

Si tratta del secondo incidente stradale che ha visto coinvolte un’auto e una moto nella giornata di oggi a Cosenza. Questa mattina, infatti, un altro centauro era rimasto ferito (fortunatamente non in maniera grave) a seguito di violento scontro con una Fiat Panda avvenuto lungo via Popilia nei pressi dell’incrocio con via Giulia.