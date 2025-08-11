Cosenza, nuovo caso di botulismo: ricoverato 20enne, sale a 15 il numero dei pazienti

- Advertisement -

COSENZA – Si registra un nuovo ricovero: nel pomeriggio è giunto in Pronto Soccorso con sintomatologia suscettibile di botulismo un uomo di 20 anni, figlio di una paziente attualmente ricoverata all’Annunziata per intossicazione botulinica. Il nuovo accesso è stato trasferito immediatamente in Terapia Intensiva e sottoposto a monitoraggio continuo. Lo riporta una nota diffusa dall’azienda ospedaliera di Cosenza.

Trasferita dalla Terapia Intensiva al Reparto di Medicina una paziente sottoposta, nei giorni scorsi, ad infusione di antitossina botulinica

Situazione ricoveri: in tutto 15

• n° 5 in Terapia Intensiva;

• n° 3 in Pediatria;

• n° 7 nei Reparti di Area Medica