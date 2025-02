Cosenza, nuovi interventi alla viabilità. Parcheggi, divieti e ripristino del senso di marcia su via Trento

- Advertisement -

COSENZA – Con delibera di Giunta l’Amministrazione comunale interverrà con alcune modifiche alla viabilità cittadina e che riguardano essenzialmente “misure regolatorie della circolazione” e dei parcheggi (a pagamento) nelle strade cittadine. In particolare saranno istituite delle aree di sosta regolamentate lungo il lato Nord di Piazza Paolo Cappello e su Via Monte Santo lungo il tratto compreso tra via Arabia e via Calabria.

Altra modifica è quella che prevede il ripristino del divieto di sosta lungo entrambi i lati di via Giuseppe Saragat (nei pressi di Città 2000) con la strada, già piccola di per se, diventata un vero e proprio budello negli ultimi tempo a causa dei parcheggi selvaggi.

Infine, forse la novità più rilevante è il ripristino del senso di marcia su una parte di via Trento: direzione obbligatoria da via Trieste a corso Umberto. Questo sia per evitare, a chi arriva dal Ponte di Alarico, di effettuare una pericolosa (e vietata) svolta a sinistra su Via Sertorio Quattromani e poi dirigersi verso piazza Valdesi e il Centro Storico. Ma al contempo anche per evitare di imbottigliarsi nel traffico caotico della città e dover arrivare fino all’incrocio della Villa Nuova con Via Montesanto (gestito da impianto semaforico che) per poi immettersi su Corso Umberto e imboccare Via Sertorio Quattromani. Le modifiche diventeranno operative non appena sarà installata l’apposita segnaletica stradale. La delibera sarà trasmessa al Dirigente del Settore 9 Viabilità – Trasporti e Mobilità e al Dirigente dello Staff Polizia Municipale