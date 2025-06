Cosenza, nuove mosse per il centro storico: si pensa a un piano per trattenere i turisti

- Advertisement -

COSENZA – La rinnovata possibilità data da Poste Italiane di ricercare una sede nel Centro Storico per la riapertura di uno sportello e la prossima nomina di un consigliere delegato alle politiche turistiche, rappresentano le novità più salienti dell’incontro, svoltosi questa mattina a Palazzo dei Bruzi, tra il sindaco Franz Caruso ed una rappresentanza della Consulta per il commercio, guidata dalla presidente Maria Grazia Cavaliere, convocata per discutere sull’ offerta di nuovi servizi e percorsi turistici. All’incontro hanno partecipato anche l’assessore alle attività produttive Massimiliano Battaglia ed il capogruppo di Franz Caruso Sindaco Ivan Commodaro. Assente, per improvvisi impegni personali, il presidente della Confesercenti Cosenza, Francesco Imbroisi.

L’obiettivo di tutti è quello di prolungare sul territorio urbano il soggiorno di visitatori e turisti che in questi ultimi anni hanno incrementato fortemente la loro presenza, attraverso politiche mirate di accoglienza ed ospitalità. Tra le proposte formulate dai rappresentanti della Consulta è stata centrale la richiesta di un incontro con i tour operator locali e nazionali, l‘individuazione di un delegato istituzionale al settore turistico ed incentivi nella rivitalizzazione del Centro Storico, oltre che una maggiore cura del decoro urbano. Aspetti sui quali il sindaco Franz Caruso ha concordato, annunciando l’assegnazione della delega nei prossimi giorni e, soprattutto, attivandosi telefonicamente, nel corso della riunione, per riavviare una interlocuzione concreta con Poste Italiane al fine di riaprire lo sportello postale nella parte antica della città.

“Appena nominerò il consigliere delegato al settore – ha affermato il sindaco Franz Caruso – convocheremo anche la riunione con i tour operator. Non solo. E’ mia intenzione strutturare le offerte culturali e di spettacolo che stiamo portando avanti, calendarizzandole, per rendere ancora più attrattivo il nostro territorio.”.

“Menzione a parte – ha proseguito Franz Caruso – merita la problematica del decoro urbano, rispetto alla quale stiamo facendo più di quello che potevamo fare, combattendo una lotta impari contro incivili e maleducati che non solo abbandonano i propri rifiuti in maniera indiscriminata, quanto compiono atti di vera e propria barbarie. E’ opportuno che tutti sappiano che rispetto ad eventuali disservizi di cooperative ed Ecologia Oggi, il Comune non sta a guardare, ma ha già comminato pesanti sanzioni che non si fermeranno fino a quando il servizio non raggiungerà la qualità che Cosenza merita ed a cui io non derogo. A breve, inoltre, installeremo e metteremo in funzione i nuovi sistemi di videosorveglianza, con particolare riferimento al MAB ed al Parco del Benessere. Un’azione sulla quale il Comune è pronto da tempo ma che sta subendo forti rallentamenti per via di procedure burocratiche che ritengo veramente eccessive”. Franz Caruso ha, quindi, sottolineato la sua volontà di istituire nel Centro Storico la ZFU ( Zona Franca Urbana), su cui stanno già lavorando i responsabili del settore. “Questo perché- ha detto Franz Caruso – il senso di abbandono che si registra, nonostante i tanti lavori e le iniziative portate avanti e che ne hanno cambiato il volto, è dato dalle diverse attività commerciali chiuse e che ritengo necessario riaprire”.

“La mia disponibilità è totale – ha concluso Franz Caruso – per una collaborazione fattiva e fruttuosa per la città e l’intera comunità”. L’incontro è terminato con il proposito di convocare una nuova riunione già nelle prossime settimane.