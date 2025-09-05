HomeArea Urbana

Cosenza, nuove intitolazioni di strade e spazi pubblici: da Mario Gualtieri a Padre Fedele – NOMI

Dal letterato Leopoldo Conforti a Padre Fedele, ma anche Antonello Antonante: la Giunta comunale approva una serie di nuove intitolazioni per celebrare personalità locali dal valore civile, culturale e spirituale per la città

COSENZA – La memoria collettiva della città di Cosenza si arricchisce di nuovi nomi e storie da ricordare e con una recente delibera, la Giunta municipale di palazzo dei Bruzi, ha approvato una serie di intitolazioni di spazi pubblici in onore a diverse personalità che hanno lasciato un segno nella vita culturale, sociale, spirituale e civile della comunità. Ecco l’elenco completo degli spazi interessati dalla decisione dell’amministrazione:

– A Carlo Nardi, il tratto di strada tra Lungo Busento August Von Platen e piazza Giovanni Amendola sarà intitolato a Carlo Nardi, funzionario pubblico;

– La scalinata adiacente a piazza Vittime Civili di Guerra porterà il nome di monsignor Camillo Sorgente, figura spirituale di riferimento per molti cosentini;

– Il tratto di strada tra le traverse Riccardo De Luca e Oreste Di Dio sarà dedicato al letterato Leopoldo Conforti;

– L’anfiteatro all’interno della Villa Vecchia sarà intitolato ad Antonello Antonante, uomo di cultura e protagonista della scena teatrale;

– Il largo tra via Francesco Mancuso e via Vittorio Accattatis sarà dedicato ad Alfonso D’Amato e Marianna Albanese, in segno di riconoscimento per il loro contributo civile;

– Via Vallone di Rovito, nel tratto tra piazza Fratelli Bandiera e contrada Gramazio, sarà intitolata a Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, fondatore del movimento scout;

– Il largo tra via Casali e contrada Caricchio porterà il nome del cantante Mario Gualtieri;

– Il tratto tra via Zanotti Bianco e via Aldo Moro sarà dedicato all’imprenditore Corradino Aquino;

– L’anfiteatro adiacente a via Francesco Principe sarà intitolato allo scrittore Vincenzo Ziccarelli;

– Il tratto di strada tra viale della Repubblica e via Romualdo Montagna porterà il nome di Padre Fedele Bisceglia.

Con queste nuove intitolazioni, la Giunta comunale conferma la volontà di preservare e valorizzare la memoria cittadina, dando visibilità a nomi che rappresentano l’identità di Cosenza nelle sue diverse sfaccettature: dalla cultura alla spiritualità, dal volontariato all’imprenditoria, dal teatro alla musica.

