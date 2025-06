Cosenza, nuove assunzioni nel sociale: Caruso ai vincitori del concorso, «Siate orgogliosi, servite il territorio»

- Advertisement -

COSENZA – Il sindaco Franz Caruso ha incontrato questa mattina, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, i vincitori dei concorsi pubblici espletati dal Comune e riferiti all’Ambito Territoriale per il Sociale N. 1 , che prenderanno servizio da domani, mercoledì 4 giugno. Accanto al primo Cittadino, a dare il benvenuto ai nuovi assunti, erano presenti l’Assessore al personale, Damiano Covelli, il segretario generale Virginia Milano, la dirigente al personale, Matilde Fittante e la P. O., Isa Napoli.

Il sindaco Franz Caruso, ha prioritariamente ringraziato quanti, tra dirigenti, funzionari e professionisti oggi assunti, nonostante la grave carenza di personale, hanno consentito all’Ambito di portare avanti un lavoro importante a favore delle fasce più deboli della popolazione ” ed oggi – ha affermato – mi aspetto, e sono certo che non sarò deluso, un periodo di impegno ancora più vigoroso. Il bisogno, infatti, è cresciuto mentre le risorse finanziarie diminuiscono“.

“Voi lavorerete non per l’amministrazione comunale, ma per il territorio – ha proseguito Franz Caruso – E’ stata la conferenza dei sindaci, che presiedo, che ha voluto dare dignità al vostro impegno, superando una situazione di precarietà lavorativa che andava avanti per molti di voi da ben 5 anni. E’ stato giusto farlo, perché il vostro compito è complesso e delicato, in quanto rivolto a dare assistenza alle fasce più fragili delle nostre comunità”.

“Per quanto mi riguarda, inoltre – ha aggiunto Franz Caruso – sono particolarmente contento, ma non pienamente soddisfatto. Questo perché abbiamo una dotazione organica assai sottodimensionata e depotenziata e sarò veramente orgoglioso per il percorso avviato quando, in futuro, si raggiungeranno le 500 unità di cui l’Ente ha bisogno per camminare speditamente”.

Il Primo Cittadino ha, quindi, posto l’accento sui pochi dipendenti rimasti negli uffici comunali. Anche a costoro ha voluto rivolgere sentimenti di stima per il ritrovato impegno nello svolgimento delle mansioni loro affidate. ” Fino a qualche tempo fa- ha evidenziato il sindaco Franz Caruso – il nostro Comune non era visto come un luogo di alta qualità lavorativa. Si pagava il prezzo di un personale demotivato. In questi tre anni le cose sono cambiate perché tutti quelli che lavorano per il nostro Ente dimostrano di avere una spinta in più, impegnandosi con un ritrovato entusiasmo a favore della collettività. Questo era il mio obiettivo e lo abbiamo raggiunto, perchè finalmente i nostri cittadini cominciano ad avere considerazione dei nostri dipendenti. Lo dico con grande soddisfazione perché abbiamo parimenti riqualificato l’immagine stessa della Istituzione, che è sempre stato il mio grande cruccio. I dipendenti comunali sono il motore dell’Ente, del primo Ente della città, cosa che rivendico spesso. Tutti dobbiamo prenderne consapevolezza per averne rispetto. Certamente, riconosco che i lavoratori del Comune sono gli stessi che hanno meno riconoscimenti economici e non è giusto, per cui la mia amministrazione è accanto alla battaglia che sta portando avanti l’Anci nazionale per superare questa contraddizione”.

Ai presenti il sindaco Franz Caruso ha, quindi, rivolto l‘invito ad “essere coscienti – ha detto – del ruolo che svolgete ed anche orgogliosi di assolverlo per il vostro territorio ed in esso per quanti sono, purtroppo, meno fortunati di altri. Con questo contratto a tempo determinato per 3 anni, abbiamo riconosciuto la vostra professionalità ed il vostro impegno. Altro faremo nel proseguo, tra cui dotarvi di una sede adeguata e consona per voi e per quanti vengono al settore welfare”.

“Siate orgogliosi di lavorare per il vostro Comune e per il territorio dell’Ambito – ha concluso Franz Caruso – e, così facendo, rendendo orgogliosi tutti noi Sindaci ed amministratori”.

Anche l’assessore al personale Damiano Covelli ha voluto salutare i nuovi dipendenti. Nel corso del suo breve intervento l’assessore ha evidenziato come l’Amministrazione a guida Franz Caruso sia riuscita ad arricchire la pianta organica, che era ridotta al lumicino.

“Dopo l’ultimo concorso pubblico bandito da Giacomo Mancini per l’assunzione dei vigili urbani – ha detto – mai nessuno è stato assunto. Peraltro, quello che noi abbiamo fatto in una situazione precaria e irta di difficoltà avrebbero potuto farlo altre amministrazioni, che hanno preferito, invece, rivolgersi a consulenze esterne. Noi abbiamo, invece, avviato concorsi pubblici ed, in soli tre anni siamo già a 40 nuove assunzioni. Con i concorsi in itinere ne faremo tante altre. Il nostro unico obiettivo è quello di offrire servizi di qualità alla collettività. Perché gli amministratori passano, i dipendenti rimangono e sono questi ultimi che con il loro impegno, per come già detto dal Sindaco, devono poi dare risposte alla comunità”.