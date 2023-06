Cosenza, nuova protesta del Sì Cobas «contro la gestione della sanità pubblica»

COSENZA – Il corteo partirà da via San Martino sede dell’azienda ospedaliera di Cosenza intorno le 10:30 e attraverserà le vie della città. I lavoratori aderenti al sindacato arriveranno in via degli Alimena, sede dell’azienda sanitaria provinciale di Cosenza che il Sì Cobas definisce “patria del malaffare sanitario”.

“Da tempo stiamo denunciando – scrivono Roberto Laudini e Simone Scandale – le situazioni assurde che vengono create negli uffici di questa Asp provinciale, dove si copre il fabbisogno degli Oss con il tempo determinato (fuori da ogni logica), e dove per un bando di stabilizzazione passano mesi e mesi. Qui tutto ciò che è illegale diventa legale, nel silenzio del Commissario ad Acta che sembra non vedere ciò che accade nella sua città”.

“Il Si Cobas Calabria andrà avanti senza timore. Ci rendiamo conto che abbiamo toccato i punti deboli di questa gestione sanitaria, che come abbiamo ribadito lo scorso 17 giugno a Catanzaro, è una sanità pubblica distrutta e violentata dalla politica, dalla mafia e dai poteri forti che si fanno sentire con noi invitandoci a moderare i comportamenti e non attaccare il commissario ad acta”.