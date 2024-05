Cosenza, nuova modifica alla viabilità. Da domani cambia il senso di marcia su via Galluppi

COSENZA – Con ordinanza del dirigente del settore Viabilità, Trasporti e Mobilità, Francesco Azzato, l’Amministrazione comunale ha dato seguito ad un ulteriore provvedimento, in applicazione della delibera di giunta con la quale si è dato inizio nelle scorse settimane alla risistemazione di tutta la viabilità cittadina. In particolare, il nuovo provvedimento prevede, a partire da domani, venerdì 31 maggio, l’inversione dell’attuale senso unico di marcia su via Galluppi che si potrà, da domani in poi, percorrere nella direzione da via Tancredi a via Cattaneo.

Obbligo di fermarsi e dare precedenza e limite a 30 Km/h

Conseguentemente, l’ordinanza del dirigente del settore Viabilità, Trasporti e Mobilità, prevede l’obbligo di fermarsi (stop) e dare precedenza all’intersezione della stessa via Galluppi con via Cattaneo. Sullo stesso tratto di strada viene, inoltre, istituito il limite massimo di velocità di 30 Km orari. Altra misura introdotta dal provvedimento è l’obbligo di fermarsi (stop) e dare precedenza all’intersezione di via Miceli con via Galluppi. Il provvedimento che entrerà in vigore da domani, venerdì 31 maggio, dispone, inoltre, che i divieti, gli obblighi e le aree di sosta non ricompresi e non in contrasto con le disposizioni della stessa ordinanza, restano in vigore.