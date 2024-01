Morta a Cosenza la donna di 68 anni investita da un camion sulla Statale 18 ad Amantea

COSENZA – Non ce l’ha fatta la donna investita oggi in località Campora San Giovanni di Amantea, lungo la Statale 18. La donna, R.R. di 68 anni era stata trasportata in elicottero in gravissime conduzioni all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza con traumi al torace e alla testa e si trovava ricoverata in rianimazione.

Proprio a causa delle gravi ferite riportate, si era reso necessario il trasferimento in eliambulanza presso il nosocomio bruzio. Ad investirla è stato un mezzo pesante guidato ad un uomo. L’autista del mezzo si è subito fermato mentre sul posto sono intervenuti i carabinieri di Amantea. Su quanto accaduto indaga anche la Procura di Paola mentre il mezzo pesante è stato posto sotto sequestro.