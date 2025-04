Cosenza, niente fondi per il bonus affitti. L’allarme dell’assessore Buffone “Comuni lasciati soli”

- Advertisement -

COSENZA – «È inaccettabile che i cittadini calabresi, già schiacciati da salari bassi e caro vita, vengano prima illusi da bandi comunali per il Bonus Affitti e poi abbandonati da un Governo che ha scelto di non finanziare più il Fondo per il sostegno alle locazioni, lasciando i Comuni soli e senza risorse». È quanto dichiarano in una nota congiunta Veronica Buffone, assessora al Welfare del Comune di Cosenza, e Lidia Sciarrotta, consigliera comunale di Corigliano-Rossano, entrambe esponenti del Movimento 5 Stelle. Nel 2023 e 2024, i Comuni calabresi hanno continuato ad emettere avvisi pubblici nonostante l’assenza di qualsiasi copertura finanziaria da parte dello Stato. I fondi statali, infatti, sono stati stanziati l’ultima volta nel 2022. A partire dalla Legge di Bilancio 2023, il Governo Meloni ha interrotto qualsiasi contributo al fondo.

Bonus affitti: graduatorie e bandi pubblicati ma niente fondi

«Ci troviamo davanti a una situazione paradossale – continuano Buffone e Sciarrotta – con bandi regolarmente pubblicati, domande raccolte, graduatorie stilate (nel caso del 2023 già concluse), ma nessuna possibilità concreta di erogare il contributo, perché né lo Stato né la Regione Calabria hanno messo un solo euro. È una presa in giro a danno dei cittadini, oltre che uno scaricabarile vergognoso sulle spalle dei Comuni.»

Le due esponenti pentastellate sottolineano la gravità della situazione: «Il centrodestra regionale, perfettamente allineato al governo nazionale, ha deciso di ignorare il problema, lasciando le famiglie calabresi più fragili senza alcun supporto. È ora di dire basta a questa politica che taglia il reddito di cittadinanza, toglie ogni forma di assistenza economica, e costringe i Comuni a fare da parafulmine».

“La regione Calabria si faccia carico della misura”

Sul tema è intervenuto più volte anche il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Davide Tavernise, che ha presentato due interrogazioni ufficiali: una relativa proprio alla mancanza di fondi per il Bonus Affitti, e l’altra sul Fondo per la morosità incolpevole, sollecitando la Giunta Occhiuto a farsi carico della situazione o ad attivarsi con il Governo nazionale per sbloccare le risorse necessarie. Buffone e Sciarrotta lanciano una proposta chiara: «La Regione Calabria, come ha fatto l’Emilia-Romagna, si faccia carico della misura, stanziando fondi propri per coprire il Bonus Affitti, oppure pretenda dal “governo amico” un immediato rifinanziamento del Fondo per il sostegno alle locazioni. Altrimenti, la responsabilità politica di questa vergogna è tutta del centrodestra». Il Movimento 5 Stelle, concludono, «continuerà a difendere i più deboli, denunciando ogni tentativo di prendere in giro i cittadini. Basta spot, servono risorse vere, e servono ora