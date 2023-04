Cosenza, nella Chiesa di Santa Teresa un percorso su legalità e prevenzione rivolto ai ragazzi

COSENZA – Un percorso sulla legalità e la prevenzione prenderà il via sabato prossimo, 22 aprile, presso la Chiesa di Santa Teresa. Un’iniziativa fortemente voluta e promossa dal parroco don Dario De Paola, da sempre attento e vicino ai ragazzi e accolta immediatamente e con entusiasmo dal questore di Cosenza, Michele Maria Spina. Si tratta di un ciclo di incontri che daranno seguito ad un percorso già conclusosi, sulla prevenzione dalle dipendenze da droga e alcol, con Jose Rota, referente per il Ser.D. di Cosenza. Tre incontri che hanno registrato la partecipazione attenta di tanti ragazzi.

A dare comunicazione di questa nuova iniziativa sono lo stesso don Dario e il gruppo di catechisti della parrocchia di Santa Teresa del Bambin Gesù di Cosenza, che hanno a cuore la formazione e cura giovanile. Un percorso per sensibilizzare le fasce più giovani su temi importanti come ad esempio le dipendenze da droga e alcol ma anche il bullismo e altre tematiche; il tutto, al solo scopo di fare prevenzione e concorrere, per quanto possibile, a fornire ai ragazzi una guida integrativa a quella familiare e a contribuire a formare un corretto discernimento da ciò che è giusto rispetto a ciò che è sbagliato.

“Oggi – è scritto nella richiesta trasmessa al Questore – sarebbe nostra immensa gioia poter “aprire la mente ” dei nostri ragazzi, già impegnati nel percorso Cresima (dagli 11 ai 14 anni), e di quella dei giovanissimi (dai 14 anni in su) attraverso un dibattito utile ad offrire spunti di riflessione su ulteriori tematiche comuni alla loro età e che spesso comportano e causano nelle loro vite disagio, umiliazione, paura, inadeguatezza“.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di rappresentanti della Questura di Cosenza e del reparto della Polizia Postale per affrontare problematiche ricorrenti nei giovani come il cyberbullismo, la pedopornografia online, revenge porn, il furto di identità, la violazione account, truffa informatica, forme di violenza.

Un modo per offrire loro “armi legali” con cui potersi difendere dai pericoli del digitale e non solo.

Gli incontri

Sono stati calendarizzati in tre step: il 22 aprile, il 6 maggio e il 20 maggio prossimi, dalle ore 15.15 alle 16.30. Sono stati invitati a relazionare e incontrare i ragazzi il Comm. Dott.ssa Tiziana Scarpelli, l’Isp. Fabio Ferraro della Polizia Postale e l’Ispettore Luciano Lupo (in pensione); personalità illustri che con il loro lavoro quotidiano, l’impegno e tanta passione hanno prodotto eccellenti risultati, hanno prestato e prestano un indiscusso e apprezzato servizio di tutela al cittadino garantendone la sicurezza e promuovendo soprattutto fra i giovani iniziative educative e di prevenzione. Per la chiusura dell’iniziativa è prevista la Santa messa, sabato 20 maggio, che sarà celebrata dal vescovo della Diocesi di Cosenza Bisignano, mons. Giovanni Checchinato, alla quale sarà presente anche il questore di Cosenza.