Cosenza, nel centro storico nasce la residenza per studenti dell’Unical. Leone: «La città può rinascere»

La struttura, inaugurata questa mattina dal rettore e dal sindaco Caruso, si trova a S. Antonio dell’Orto, nel quartiere Gergeri, a pochi passi dal Polo delle professioni sanitarie

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 3 minuti
COSENZA – Dopo l’inaugurazione del nuovo plesso dell’Università della Calabria, nel centro storico di Cosenza, nel complesso monumentale di San Domenico, arriva anche l’apertura della nuova residenza universitaria “San Francesco”. Si trova nel cuore del centro storico della città dei Bruzi, a S. Antonio dell’Orto, nel quartiere Gergeri, a pochi passi dal Polo delle professioni sanitarie.

La struttura è stata inaugurata questa mattina dal rettore Nicola Leone e dal sindaco Franz Caruso. La residenza dispone di 68 posti letto (in camere doppie e singole) ed è dotata di spazi comuni, cucine, lavanderia, internet, parcheggi, offrendo tutto ciò che serve agli studenti per un soggiorno confortevole.

Cosenza, residenza per studenti dell’Unical: posti gratuiti per gli idonei

La stipula di una convenzione dodecennale tra l’Università della Calabria e “Edilcostruzioni San Francesco”, che ha realizzato e gestisce l’immobile, stabilisce che sia destinato a soggetti selezionati annualmente dall’Università della Calabria che pagherà un canone annuo forfettario. In coerenza con la missione di sostegno allo studio, l’ateneo ha scelto di destinare i posti gratuitamente agli idonei al diritto allo studio, confermando così la propria attenzione ai bisogni degli studenti meno abbienti. La posizione della residenza è particolarmente favorevole per gli iscritti ai corsi di Infermieristica e Fisioterapia, le cui lezioni si tengono nel complesso San Domenico, a poche centinaia di metri di distanza.

Cosenza residenza studenti Unical: in collegamento con il campus

Pur vivendo nel centro storico di Cosenza, gli studenti conserveranno pienamente lo status di studenti Unical, con accesso ai servizi e alle opportunità offerte dall’ateneo: dalle mense agli impianti sportivi, dagli spazi culturali e bibliotecari alle aree dedicate ad attività sociali e ricreative.

Una volta a settimana, le lezioni dei corsi dell’area sanitaria si svolgeranno nei laboratori e nel centro di simulazione del Campus a Rende. Il collegamento sarà garantito dal servizio di trasporto pubblico, con numerose corse giornaliere, permettendo agli studenti di spostarsi agevolmente tra Cosenza e Rende, e partecipare pienamente alle attività accademiche e culturali dell’ateneo.

Leone: “Cosenza può rinascere con gli studenti”

“La presenza stabile dei giovani nel centro storico di Cosenza – ha sottolineato il rettore Nicola Leone – rappresenta una partita decisiva per la rinascita della città. Dopo anni di sollecitazioni in questa direzione, l’Università ha fatto la sua parte, aprendosi con convinzione al territorio attraverso l’attivazione di due corsi di laurea molto numerosi nel capoluogo. Di più, con l’apertura di una residenza universitaria garantisce che un primo nucleo di studenti viva nel centro storico. Ora tocca alla città raccogliere questa sfida, sostenendo il processo in corso. Cosenza non sarà per gli studenti solo un luogo di passaggio per la formazione, ma un ambiente da vivere quotidianamente.

“Gli alloggi “San Francesco” ospiteranno solo una piccola parte dei 500 studenti dei corsi sanitari che, tra due anni, diventeranno 800: molti fuori sede avranno quindi bisogno di trovare casa. Per Cosenza – ha concluso Leone – si tratta di un’occasione straordinaria per offrire spazi abitativi, vita sociale e conviviale, trasformando la presenza dei giovani in un motore di rigenerazione culturale ed economica”.

L’offerta abitativa dell’Unical: altri nuovi alloggi in arrivo

Con questi ulteriori alloggi l’Unical prosegue nel rafforzamento della propria offerta abitativa: ai 2.500 posti già disponibili nei quartieri del Campus si aggiungeranno presto i 504 alloggi della nuova residenza di contrada Rocchi, i cui lavori sono partiti due mesi fa.

Grazie a questi interventi, l’Unical conferma il proprio primato nazionale nel diritto allo studio, garantendo un alloggio gratuito a tutti gli studenti idonei. Un modello virtuoso che contrasta il caro-affitti, supporta gli studenti in difficoltà e contribuisce a rendere l’esperienza universitaria completa e accessibile a tutti.

