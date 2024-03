Cosenza, nascondeva in casa oltre 800 grammi di cocaina: arrestato 49enne

COSENZA – A Cosenza i carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 49enne del posto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari dopo perquisizione personale e domiciliare, hanno rinvenuto nella sua esclusiva disponibilità, occultati all’interno della propria abitazione, 850 grammi di cocaina suddivisi in più involucri in plastica termosaldata.

Dall’esito delle analisi della sostanza stupefacente sequestrata, effettuate presso il L.A.S.S. Carabinieri di Vibo Valentia, è emerso che sarebbero state ricavate 4758 dosi di cocaina. Il principio attivo puro è risultato essere pari all’85% circa. Su disposizione del Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Cosenza, l’arrestato è stato associato presso la locale casa circondariale, in attesa dell’udienza di convalida.