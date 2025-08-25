HomeArea Urbana

Cosenza, nasce la Fondazione “Le Idee di Chicco”. Occhiuto: «Diamo voce a chi non riesce a chiedere aiuto»

Il senatore di Forza Italia ed ex sindaco di Cosenza parla degli obiettivi del progetto al quale ha lavorato dopo la morte del figlio, scomparso in modo tragico lo scorso febbraio 2025 e che oggi nasce in modo ufficiale

COSENZA – Mario Occhiuto, senatore di Forza Italia ed ex sindaco di Cosenza, procede con la Fondazione “Le Idee di Chicco”, un progetto nato subito dopo la morte del figlio, scomparso in modo tragico lo scorso febbraio 2025 e che oggi nasce in modo ufficiale. Ne ha parlato lo stesso Occhiuto oggi al quotidiano Il Tirreno specificando che “il benessere psicologico è l’anima” del progetto.

La Fondazione, secondo l’ex sindaco della città dei Bruzi, è “un gesto d’amore ma anche un atto di fiducia, fiducia che dalla ferite possano nascere strade nuove, utili, luminise”. Il tema della salute mentale è centrale in un Paese nel quale questo tema è stato per troppo tempo messo da parte e che ancora non è affrontato come si dovrebbe.

Occhiuto lo di ce chiaramente: “Credo che qualcosa stia finalmente cambiando, ma non basta. In Italia, per troppo tempo, il benessere psicologico è stato un tema rimosso, sottovalutato, se non addirittura stigmatizzato. Oggi cresce la consapevolezza, anche grazie ai giovani stessi che, con coraggio, chiedono ascolto e comprensione. Ma servono strumenti concreti. Chicco portava dentro una “fatica silenziosa”, e ci ha insegnato che non sempre il dolore si vede. Per questo la Fondazione nasce per dare voce a chi non riesce a chiedere aiuto e per promuovere una cultura del prendersi cura, a partire dalle scuole, dalle famiglie, dai territori”.

“Le Idee di Chicco”, la Fondazione e gli obiettivi

Nella Fondazione collaborano gli amici di Chicco, spiega Occhiuto, “sono suoi compagni di scuola e di università, coetanei che hanno conosciuto Francesco e che oggi custodiscono le sue intuizioni, lo sguardo gentile, il modo di sentire. Sono la memoria viva del suo passaggio e allo stesso tempo il motore emotivo della Fondazione”. A loro si affianca il Comitato Scientifico, “la guida competente del progetto: – spiega ancora Occhiuto – esperti di psicologia, medicina, pedagogia, comunicazione, urbanistica, lavoro e diritto, che lavorano insieme per dare profondità e rigore alle azioni della Fondazione”.

francesco e mario occhiuto

L’obiettivo, invece? “Promuovere la cultura dell’ascolto in ogni luogo, dalla scuola al lavoro e alla famiglia, e formare adulti, genitori, insegnanti e operatori”. Un primo step che punta alla creazione di un centro di ascolto per creare “una rete inserita in una comunità educante più attenta e consapevole” ma si punta però ancora più lontano ed in alto.

“Il traguardo più ambizioso e necessario – chiarisce Occhiuto – è dare vita a un grande Centro Universitario per la Salute del Cervello. Un luogo interdisciplinare di ricerca e prevenzione, rivolto allo studio del cervello in senso complessivo anche per le persone sane. È un modo per recuperare il tempo perduto in un settore dove la ricerca non ha fatto passi avanti come per le altre parti del corpo”.

Un messaggio per gli altri genitori

“Non avere paura di parlare. Di non sottovalutare mai un segnale, uno sguardo, un silenzio. Di non minimizzare. – questo il messaggio semplice ma inciviso che Mario Occhiuto manda a tutti i genitori che vivono una situzione simile a quella che è stata la sua con Francesco –
La sofferenza psicologica non è una colpa, non è un fallimento, non è una debolezza. È una condizione che può toccare chiunque, anche e forse soprattutto i ragazzi più brillanti e sensibili. Ma se impariamo a riconoscerla, se ci diamo il tempo e la libertà di affrontarla insieme, può diventare anche un’occasione di cambiamento profondo. – conclude il senatore – Chicco è ancora con noi, ogni volta che scegliamo l’ascolto invece del giudizio, la cura invece della distanza”.

