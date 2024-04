Cosenza: “MusiChiAma La Vita”, concerto di beneficenza della fondazione “Il Cuore in una Goccia”

COSENZA – “MusiChiAma La Vita” è il titolo dell’evento musicale organizzato dalla Fondazione il Cuore in una Goccia che si terrà a Cosenza domenica prossima, 14 aprile nello storico Teatro “Alfonso Rendano” di Cosenza e che sarà condotto dalla nota attrice e conduttrice, Beatrice Fazi.

Un titolo che vuole evocare l’unione tra musica, amore per la vita e solidarietà e che ispirerà le performance artistiche messe in scena dalla “Concert Band di Melicucco” diretta dal M° Maurizio Managò, orchestra di fiati formata da circa 50 giovani musicisti e divenuta una delle più importanti realtà musicali della Calabria con partecipazioni e prestigiosi riconoscimenti nazionali e internazionali, e dal rinomato Coro polifonico Mater Dei, diretto dal M° Carmela Martire, con alle spalle un’attività concertistica di grande pregio che ha dato vita a suggestive performance nei più rilevanti luoghi storici, di culto e artistici della Calabria e non solo.

Tanto spazio anche alle giovani promesse della musica: dalla voce di Paul King che aprirà l’evento, accompagnato da Francesco Di Lieto al piano e Simone Stellato alla fisarmonica, alla partecipazione del giovanissimo Michele Bruzzese reduce da The Voice Kids, il talent show per bambini condotto da Antonella Clerici. A chiudere anche il contributo musicale della Corale della Fondazione il Cuore in una Goccia.

Tanta musica e talento, dunque, in una serata il cui scopo sarà quello di raccogliere fondi per dare sostegno alle attività della Fondazione il Cuore in una Goccia e ai progetti, culturali, di ricerca scientifica e di aiuto concreto per le famiglie, che la stessa porta avanti ma, soprattutto, per costruire cultura sull’accoglienza e cura della vita nascente guardando ai più indifesi in assoluto, i bambini affetti da fragilità prenatali.