Cosenza: Municipia SpA,  UGL difende i contribuenti e si rivolge al Garante

COSENZA – I rappresentanti dell’Ugl di Cosenza si sono rivolti al Garante regionale del contribuente affinché intervenga nei confronti di Municipia Spa, società partecipata da Engineering Tributi Spa, incaricata della riscossione dei tributi per conto del Comune di Cosenza. Una vicenda che si trascina da otto anni e che continua a mettere in luce numerose criticità nell’affidamento del servizio di gestione delle entrate comunali.

I disagi segnalati dagli utenti riguardano la quantificazione delle somme dovute, la correttezza dei dati contenuti negli avvisi di pagamento e, soprattutto, l’impossibilità di comunicare efficacemente con l’azienda per ottenere chiarimenti o rettifiche in caso di errori. “Riteniamo fondamentale, nel nostro territorio, l’azione ed il ruolo sociale del Sindacato ed in questa situazione, di evidente difficoltà dei cittadini, intendiamo difenderne i diritti, anche come contribuenti”. Hanno spiegato Guglielmo Nucci e Donato Malvasi, rispettivamente segretario e vicesegretario provinciali dell’UGL.

Disservizi che ricadono inevitabilmente sui cittadini, penalizzando in modo particolare le fasce più deboli della popolazione. In un caso, una contribuente avrebbe addirittura presentato denuncia alla Procura della Repubblica di Cosenza per presunte vessazioni da parte di Municipia Spa. Mentre per Francesco Rovere, segretario provinciale aggiunto UGL, “la segnalazione dell’UGL al Garante, serve per evidenziare come, a distanza di 8 anni dall’affidamento del servizio “entrate comunali” ad Engineering tributi spa (che si aggiudica la gara nel 2016 e la fa gestire alla sua partecipata Municipia), non solo non si sono risolti i numerosi problemi, già evidenziati dall’UGL al Sindaco a settembre 2024, bensì permangono gravissimi disagi e disservizi, legati all’organizzazione logistica del front office del 2° piano di Palazzo Ferrari, nelle ultime settimane. Non si può registrare nel 2025, che si diano i numerini di carta.

Il lavoro organizzativo e logistico – ha proseguito sempre Rovere – va gestito diversamente. D’altronde nella Determinazione dirigenziale del Settore 13 Tributi del Comune di Cosenza 579 del 2017, si evidenzia: occorre, in sede di esecuzione del servizio che venga monitorata l’attività della società affidataria per il servizio reso al fine di verificare il puntuale adempimento degli obblighi derivanti”. Siamo tornati indietro nella qualità dei servizi e dobbiamo ringraziare voi dei media che documentate sempre con puntualità tali aspetti. Rileviamo quindi che l’attuale gestione, specie del front office, non risulta congrua ai rilevantissimi costi sostenuti dal Comune per l’erogazione del servizio”.