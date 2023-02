Cosenza, movimento ‘La Base’ scende in piazza per Alfredo Cospito

COSENZA – E’ in programma per domani, sabato 4 febbraio, dalle ore 18 in piazza 11 Settembre, una manifestazione promossa dal movimento La Base di Cosenza per manifestare solidarietà ad Alfredo Cospito, da oltre 100 giorni in sciopero della fame in segno di protesta contro l’ergastolo ostativo e il regime disumano del 41-bis.

“Alfredo Cospito è vittima di uno Stato punitivo e autoritario – scrive il movimento su Facebook – che lo condanna per una “strage” senza vittime e si accanisce contro le sue idee; vergognoso l’atteggiamento del governo Meloni, erede delle pagine più buie della storia italiana. Condannato a morte lenta, alla tortura quotidiana del 41-bis, Cospito ha preferito accelerare la sua possibile fine per denunciare l’enormità dell’ingiustizia subita e la disumanizzazione perseguita da tutta l’istituzione carceraria, più volte protagonista di torture, vessazioni e abusi verso la popolazione detenuta”.

“Le condizioni di Alfredo Cospito – concludono gli attivisti de La Base – sono ormai critiche e il recente e tardivo spostamento in un carcere attrezzato di strutture sanitarie non è sufficiente a smorzare i timori sul suo destino. Facciamo appello alla sensibilità umana che tante volte ha contraddistinto la nostra città davanti a casi di ingiustizia e repressione politica, per una partecipazione importante e significativa”.