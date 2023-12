Cosenza: mostra fotografica ‘De/Rivo’, il quartiere Rivocati raccontato nelle attività commerciali

COSENZA – Domani, venerdì 29 dicembre alle ore 16, in via Rivocati 63, a Cosenza, presso la sede dell’Associazione Riforma Rivocati, si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica De/Rivo. Una mostra atipica e lunga. Lunga perché durerà un anno ed i 29 fotografi esporranno un’opera a stagione; atipica per i luoghi in cui le foto saranno esposte.

Sono 29 attività commerciali del quartiere terranno aperte le loro porte ospitando per tutto il 2024 le opere dei fotografi. “Il nostro quartiere storicamente – scrive l’associazione – ha sempre avuto un’anima popolare e commerciale, essendo una delle porte di accesso alla città, ed ha sempre costituito una cerniera tra parte vecchia e nuova di Cosenza. Resistono ancora alcune botteghe storiche, anche se decine hanno già chiuso, e nuove ne sono nate: abbiamo censito più di un centinaio di negozi nelle strade del nostro quartiere”.

“L’esperimento De/Rivo consiste nel portare arte nei luoghi in cui viviamo di più, perchè crediamo davvero che la bellezza salverà il mondo. Esporremo, quindi, le foto nelle attività in cui i cittadini fanno la spesa, prendono il caffè, comprano le mutande, il pane, vivono. Perché, in fondo, esiste bellezza, esiste arte, esiste la vita, esiste il mondo. Ed in molti lo hanno dimenticato”.