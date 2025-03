Cosenza: morte di Ilaria Mirabelli, torna in libertà Mario Molinari

- Advertisement -

COSENZA – Torna in libertà Mario Molinari, a seguito della decisione del Tribunale del Riesame arrestato l’8 febbraio scorso con l’accusa di omicidio stradale per la morte di Ilaria Mirabelli, di 38 anni, avvenuta il 25 agosto scorso sulla strada di Lorica, in località Baracchelle.

Per i Pm della Procura di Cosenza sarebbe stato lui alla guida della Volkswagen Up prima dell’incidente anche se lo stesso Molinari, ha sempre sostenuto il contrario ovvero che a guidare era Ilaria. Molinari, che è stato trovato positivo a droga e alcol, dopo l’incidente è uscito illeso. Il Tribunale del riesame di Catanzaro unque, ha accolto il ricorso della difesa e annullato la misura cautelare disposta dal gip di Cosenza Letizia Benigno.