Cosenza: modifiche alla viabilità per la processione del Corpus Domini

COSENZA – La solenne processione eucaristica del Corpus Domini guidata dall’Arcivescovo Mons. Giovanni Checchinato, è in programma domenica 11 giugno con partenza, alle ore 19 dal Duomo e conclusione, intorno alle 21,30, in piazza Santa Teresa, con prosecuzione delle celebrazioni all’interno della Chiesa. Per l’occasione la Polizia Municipale, con apposita ordinanza, ha disposto alcune limitazioni alla sosta e alla circolazione sulle strade interessate dalla processione, al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza ai partecipanti e agli utenti della strada. In particolare viene istituito il divieto di sosta con rimozione, dalle ore 11,00 alle ore 22,00 di domenica 11 giugno su:

– Via Montesanto, per tutta la sua estensione;

– Viale degli Alimena, dal civico 51 al civico 40 (Ambo i lati);

– Via Arabia, da viale degli Alimena a Piazza S. Teresa (Ambo i lati);

Viene, inoltre, istituito il divieto di transito temporaneo, dalle ore 19,00 alle ore 22,00, sul seguente percorso, limitatamente al passaggio della processione:

– Piazza Duomo

– Corso telesio

– Piazza dei Valdesi

– Ponte Mario Martire

– Via S. Quattromani

– Piazza G. Matteotti

– Viale Trieste

– Via Montesanto

– Piazza Scura

– Viale degli Alimena

– Via Arabia

– Piazza Santa Teresa