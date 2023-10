Cosenza, Minutolo: «presto nel centro storico un polo sanitario»

COSENZA – “Dopo la raccolta di più di 400 firme online in periodo di pandemia, numerosi articoli sulla stampa e sui social e gli incontri con la Presidente della Provincia Rosaria Succurro, il Presidente della Regione Roberto Occhiuto ed il Commissari dell’ASL Antonio Graziano, finalmente di siamo!. Tra non molto, all’acquisto da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale dello stabile di via Isonzo, seguirà l’acquisizione dell’ex Istituto Tecnico Commerciale “A. Serra” sito in via Bendicenti, di proprietà della Provincia di Cosenza per come proposto ormai da sette anni dall’associazione “Io partecipiamo”.

A scriverlo Piero Minutolo (Presidente associazione “Io partecipiamo” – ex Sindaco di Cosenza) che specifica che “E’ quanto ribadito oggi sulla stampa dal Commissario dell’ASP di Cosenza, Antonio Graziano, a conferma di quanto concordato durante l’incontro svoltosi il 25 maggio scorso con una delegazione dell’associazione presieduta da Piero Minutolo.

L’edificio, inutilizzato da diversi anni, sarà ristrutturato per diventare sede di buona parte dei servizi dell’Azienda Sanitaria Provinciale attualmente dislocati in luoghi della città dei Bruzi tra loro distanti e persino sprovvisti di parcheggi. Considerata la sua ampiezza (3.200 mq) uno spazio potrà essere destinato anche alla cura degli ammalati fragili mediante strumenti e piattaforme di telemedicina e teleassistenza.

Con l’attuazione della nostra idea, ha affermato Minutolo, considerato che su via Bendicenti sorgerà a poche centinaia di metri nell’attuale sede dei vigili urbani anche la casa della comunità, il centro storico avrà sul suo territorio un fondamentale polo sanitario di prevenzione e cura con prevedibili ricadute economico-sociali positive.

Questi importanti insediamenti sanitari insieme agli investimenti in via di attuazione di Agenda Urbana e del Cis, segneranno, dopo anni di promesse e di abbandono, l’inizio di un concreto processo di rigenerazione della città storica. La nostra proposta, se saranno velocizzate le procedure burocratiche, potrà diventare realtà in un paio di anni e farà conseguire all’ASP un’economia di spesa di almeno 4 milioni di euro in cinque anni che potrebbe essere utilmente indirizzata verso la razionalizzazione, il potenziamento e l’ammodernamento della medicina territoriale.

Si avvicina il raggiungimento di un altro traguardo – conclude – perseguito con tenacia dall’associazione politico- culturale “Io partecipiamo” finalizzato al ripopolamento, alla valorizzazione del centro storico e al riequilibrio dei servizi sanitari pubblici nel territorio a sud di Cosenza”.