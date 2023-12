Cosenza: minaccia di morte la sua ex mostrandole una pistola, scatta il divieto di avvicinamento

COSENZA – Stamattina la Polizia di Cosenza ha eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa nei confronti di un uomo di 31 anni, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti e stalking nei confronti della sua ex compagna convivente; fatti avvenuti anche davanti alla figlia minore.

Il provvedimento è stato eseguito a seguito di un’attività investigativa coordinata dalla Procura e avviata a seguito di una denuncia sporta dalla donna lo scorso 30 ottobre, la quale ha raccontato agli agenti dell’aggressione verbale, ma anche delle minacce da parte dell’ex compagno, compiute davanti alla figlia minore.

Tre anni di convivenza tra maltrattamenti e ingiurie

La vittima ha anche raccontato di aver subito maltrattamenti, ingiurie e minacce, anche nel corso della loro convivenza iniziata il 2020; in particolare, in un’occasione, il compagno l’avrebbe minacciata di morte mostrandole una pistola. Stanca della relazione, la donna ha deciso di troncare la loro storia, ma lui non avrebbe mai accettato la sua decisione ed avrebbe iniziato a pedinarla ed a minacciarla allo scopo di farla ritornare sui suoi passi. L’uomo, rintracciato dalla Squadra Mobile, è stato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento e comunicazione con la parte offesa.