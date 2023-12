Cosenza: minacce alla moglie nonostante il divieto di avvicinamento. Arrestato dopo aver tentato la fuga

COSENZA – Nonostante gli fosse stata imposta la misura personale coercitiva del divieto di avvicinamento alla moglie, un uomo, già denunciato per maltrattamenti nei riguardi della stessa, ha fatto rientro nella propria abitazione minacciandola di morte.

Impaurita la donna ha chiamato il 113 che ha inviato nell’immediatezza nell’abitazione sia il personale della Squadra Volante che del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale. Gli agenti poco distanti dal luogo dell’accaduto, perché impegnati nei dispositivi straordinari di controllo del territorio predisposti dal Questore di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro, volti ad intensificare i servizi di prevenzione in tutto il centro cittadino, sono giunti subito dopo.

La tempestività dell’intervento della Polizia ha consentito di bloccare l’uomo prima che riuscisse nel proprio intento di fuggire in una via adiacente. Lo stesso, dopo un breve inseguimento, è stato arrestato per violazione del divieto di avvicinamento e atti persecutori.

Nei confronti del predetto, su richiesta della locale Procura coordinata dal Procuratore della Repubblica Mario Spagnuolo, è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.