mercoledì prossimo 16 luglio, alle ore 20.30, il Parco “Cagnolini felici”. Il nuovo sgambatoio per gli amici a 4 zampe è ubicato all’interno dei giardini “Fabio Aroni”, situati lungo Viale Giacomo Mancini nel cuore di Cosenza. La struttura è stata realizzata a seguito dell’ COSENZA – Sarà inauguratoIl nuovoè ubicato. La struttura è stata realizzata a seguito dell’ approvazione, da parte della Giunta e del Consiglio Comunale, del Regolamento che prevede espressamente la sottoscrizione dei patti di collaborazione, tra cittadini e Amministrazione Comunale, per la cura, la

rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani.

Un nuovo spazio a servizio dei cagnolini e dei loro padroni

“Cosenza recupera terreno anche nella diffusione della cultura del rispetto degli animali e dei beni Comuni, valorizzando il principio della corretta convivenza con gli stessi”. E’ quanto afferma il sindaco Franz Caruso annunciando l’inaugurazione del nuovo spazio a servizio dei cagnolini e dei loro padroni, nel territorio cittadino, frutto di un’azione politico/amministrativa condivisa e portata avanti dall’Assessore al Benessere e diritti degli animali e contrasto al randagismo, Veronica Buffone, dall’Assessore alla Polizia Municipale, Manutenzione e Decoro urbano, Francesco De Cicco.

Sarà gestito da un gruppo di cittadini

“Il progetto, tra i pochi in Italia ed il primo in Calabria – ha proseguito Franz Caruso – è la risultanza del patto di collaborazione che la nostra Amministrazione comunale ha inteso sottoscrivere, applicando il principio di sussidiarietà costituzionalmente garantito che consente la legittimazione dei cittadini ad intraprendere iniziative autonome per perseguire attività di interesse generale e collettivo. Lo sgambatoio, infatti, è affidato alla cura di un gruppo di cittadini che hanno sottoscritto la proposta pervenutaci e che abbiamo immediatamente accolto, riconoscendo l’importanza e la bellezza di un intervento nato dalla sinergia tra amministratori ed amministrati, nel solco di una cittadinanza attiva che deve essere ampliata e rafforzata sempre più”. La proposta dei cittadini, percome si ricorderà, oltre che all’Amministrazione comunale è pervenuta anche al consigliere comunale Gianfranco Tinto che, al pari del Sindaco Franz Caruso e degli Assessori De Cicco e Buffone, l’ha presa subito in considerazione e sostenuta.

Impegno a pulire lo sgambatoio raccogliendo le deiezioni canine

Il patto di collaborazione prevede che a carico dei proponenti resti l’impegno a pulire lo sgambatoio raccogliendo le deiezioni canine, sia quelle appena prodotte che quelle non raccolte da proprietari poco attenti o prodotte da animali randagi. Sempre a carico dei proponenti sono, inoltre, la sistemazione del terreno con la copertura di eventuali buche che possono rappresentare un potenziale pericolo per animali e per le persone, e l’impegno a recintare una parte del giardino con apposita rete e siepe la cui installazione sarà ad opera e a spese degli stessi cittadini, ma sotto il diretto controllo del Comune.