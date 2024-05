Cosenza, medici del 118 vincitori di concorso: «unici a non essere stabilizzati in tutta la Calabria»

COSENZA – Riceviamo e pubblichiamo l’appello arrivato in redazione da parte di 16 medici del 118 di Cosenza che non sono ancora stati stabilizzati, nonostante siano vincitori di concorso, rispetto a tutte le altre province della Calabria.

A scriverci è Pasquale Barca, medico del 118 di Cosenza da ormai 8 anni che effettua il lavoro in regime di convenzione che vuole portare all’attenzione “una questione passata inosservata nel panorama della sanità pubblica Calabrese. Premesso che parlo a nome di tutti e 16 i colleghi/e di Cosenza e provincia che hanno vinto il concorso, bandito dalla regione Calabria ed espletato tra Novembre 2023 e Gennaio 2024, riguardante i 145 posti di Medico dell’Emergenza-Urgenza; orbene, volevo far presente alla vostra redazione che noi 16 rappresentanti del 118 della provincia Bruzia, a differenza dei nostri colleghi/e delle altre 4 provincie Calabresi, siamo gli UNICI a non essere stati ancora stabilizzati dall’ASP di competenza (quella di Cosenza), nonostante in data 28 Gennaio 2024, presso l’ospedale di Lamezia ed alla presenza del commissario Battistini e degli alti funzionari del Dipartimento Tutela Salute della regione Calabria, abbiamo firmato un preaccordo per la scelta dell’ASP dove espletare le nostre mansioni di Medici dell’Emergenza-Urgenza (ovvero medici di 118, pronto soccorso, ppi-punti di primo intervento). Nella realtà, a differenza di quanto si scrive sui media dove si sostiene che la nostra posizione è stata stabilizzata, le cose vanno diversamente, essendo noi ancora in regime di convenzione (quindi senza la tutela del passaggio alla dipendenza). Tutto questo teatrino va avanti da ormai 4 mesi, nell’indifferenza dei vertici dell’Asp cittadina (che ci negano anche un incontro)”.