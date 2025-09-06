HomeArea Urbana

Cosenza, sequestro di cellulari e droga in carcere. SAPPE «gravi falle nella sicurezza»

Durante una perquisizione straordinaria, rinvenuti circa 50 telefoni e 50 grammi di droga. Il sindacato della polizia penitenziaria: «servono cambiamenti ai vertici dell’istituto»

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Una perquisizione straordinaria nel carcere di Cosenza ha portato alla luce, ancora una volta, una situazione allarmante sul fronte della sicurezza interna: circa 50 telefoni cellulari e oltre 50 grammi tra hashish e cocaina sono stati sequestrati questa mattina dal personale della polizia penitenziaria, coadiuvato da rinforzi provenienti da altri istituti calabresi. L’operazione ha evidenziato ancora una volta le criticità gestionali e le lacune strutturali dell’istituto penitenziario, già più volte segnalate dal SAPPE -Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria che ha immediatamente preso posizione.

Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del SAPPE, e Francesco Ciccone, segretario regionale, hanno lanciato un nuovo appello: «da tempo lanciamo l’allarme sul carcere di Cosenza – dichiarano – per le gravi carenze sul piano della sicurezza e per l’abbandono in cui versa il personale. La nostra recente visita ha confermato tutte le criticità già segnalate dai colleghi, a partire dalla facilità con cui telefoni e droga riescono a entrare all’interno della struttura».

Sindacato contro la dirigenza dell’Istituto

I rappresentanti del SAPPE chiedono interventi immediati e puntano il dito contro la dirigenza dell’istituto: «riteniamo che sia giunto il momento di avvicendare con urgenza i vertici del carcere cosentino, considerata l’inadeguatezza dimostrata nella gestione della sicurezza e nei rapporti con una parte consistente del personale, non solo di polizia». Il SAPPE chiede infine al Ministero della Giustizia di non sottovalutare l’accaduto e di attivarsi per ristabilire condizioni minime di legalità, sicurezza e rispetto per il lavoro degli agenti penitenziari, troppo spesso lasciati soli a fronteggiare situazioni fuori controllo.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Cosenza, armi clandestine e 50 chilogrammi di esplosivi scoperti in due garage: un arresto

Area Urbana
COSENZA - Deteneva armi clandestine, munizioni e circa 50 chilogrammi di artifizi pirotecnici altamente pericolosi: un uomo è stato arrestato in flagranza di reato...

Spezzano della Sila: alla Festa della Musica, si esibisce il giovane spezzanese Pietro Rizzo

Provincia
SPEZZANO DELLA SILA – E’ in corso di svolgimento nel comune presilano la 28ma edizione della Festa della Musica, promossa dall’associazione “Gli Amici della...

Elezioni regionali, tutti i candidati a sostegno di Roberto Occhiuto per la circoscrizione Nord

Calabria
CATANZARO - Sono 8 le liste a sostegno di Roberto Occhiuto alle elezioni regionali in programma il 5 e 6 ottobre prossimi: Forza Italia,...

Elezioni regionali, i candidati a sostegno di Francesco Toscano per la circoscrizione Nord

Calabria
CATANZARO - Una sola lista per il candidato alle prossime regionali del 5 e 6 ottobre Francesco Toscano: Democrazia sovrana e popolare. Marco Rizzo...
Pasquale-Tridico

Elezioni regionali, tutti i candidati a sostegno di Pasquale Tridico per la circoscrizione Nord

Calabria
CATANZARO - È stata depositata nella Corte d'Appello di Catanzaro la candidatura di Pasquale Tridico alla presidenza della Regione Calabria. L'ex presidente dell'Inps é...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37240Area Urbana22365Provincia19850Italia8023Sport3862Tirreno2931Università1457
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

Area Urbana

Cosenza, armi clandestine e 50 chilogrammi di esplosivi scoperti in due...

COSENZA - Deteneva armi clandestine, munizioni e circa 50 chilogrammi di artifizi pirotecnici altamente pericolosi: un uomo è stato arrestato in flagranza di reato...
Calabria

Elezioni regionali, tutti i candidati a sostegno di Roberto Occhiuto per...

CATANZARO - Sono 8 le liste a sostegno di Roberto Occhiuto alle elezioni regionali in programma il 5 e 6 ottobre prossimi: Forza Italia,...
Calabria

Elezioni regionali, i candidati a sostegno di Francesco Toscano per la...

CATANZARO - Una sola lista per il candidato alle prossime regionali del 5 e 6 ottobre Francesco Toscano: Democrazia sovrana e popolare. Marco Rizzo...
Pasquale-Tridico
Calabria

Elezioni regionali, tutti i candidati a sostegno di Pasquale Tridico per...

CATANZARO - È stata depositata nella Corte d'Appello di Catanzaro la candidatura di Pasquale Tridico alla presidenza della Regione Calabria. L'ex presidente dell'Inps é...
Calabria

Chiusi un parrucchiere, un centro estetico e un’officina: sanzioni e sequestri...

VIBO VALENTIA - Tre attività chiuse a Vibo Valentia per gravi irregolarità dagli agenti della Polizia di Stato, in servizio presso la Squadra Amministrativa...
Katya Gentile
Area Urbana

Elezioni Regionali: Katya Gentile capolista della Lega a Cosenza. Tutti i...

COSENZA - E' stata depositata la lista della Lega nella circoscrizione elettorale Nord per la provincia di Cosenza a supporto di Roberto Occhiuto presidente....
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA