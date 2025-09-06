Cosenza, sequestro di cellulari e droga in carcere. SAPPE «gravi falle nella sicurezza»

- Advertisement -

COSENZA – Una perquisizione straordinaria nel carcere di Cosenza ha portato alla luce, ancora una volta, una situazione allarmante sul fronte della sicurezza interna: circa 50 telefoni cellulari e oltre 50 grammi tra hashish e cocaina sono stati sequestrati questa mattina dal personale della polizia penitenziaria, coadiuvato da rinforzi provenienti da altri istituti calabresi. L’operazione ha evidenziato ancora una volta le criticità gestionali e le lacune strutturali dell’istituto penitenziario, già più volte segnalate dal SAPPE -Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria che ha immediatamente preso posizione.

Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del SAPPE, e Francesco Ciccone, segretario regionale, hanno lanciato un nuovo appello: «da tempo lanciamo l’allarme sul carcere di Cosenza – dichiarano – per le gravi carenze sul piano della sicurezza e per l’abbandono in cui versa il personale. La nostra recente visita ha confermato tutte le criticità già segnalate dai colleghi, a partire dalla facilità con cui telefoni e droga riescono a entrare all’interno della struttura».

Sindacato contro la dirigenza dell’Istituto

I rappresentanti del SAPPE chiedono interventi immediati e puntano il dito contro la dirigenza dell’istituto: «riteniamo che sia giunto il momento di avvicendare con urgenza i vertici del carcere cosentino, considerata l’inadeguatezza dimostrata nella gestione della sicurezza e nei rapporti con una parte consistente del personale, non solo di polizia». Il SAPPE chiede infine al Ministero della Giustizia di non sottovalutare l’accaduto e di attivarsi per ristabilire condizioni minime di legalità, sicurezza e rispetto per il lavoro degli agenti penitenziari, troppo spesso lasciati soli a fronteggiare situazioni fuori controllo.