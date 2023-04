Cosenza, Mario Pranno torna in carcere. La lettera: «per me le misure alternative non esistono»

L’ex boss cosentino Mario Pranno ha scritto alla nostra redazione prima di entrare nel carcere di Cosenza, con data 12 aprile 2023

COSENZA – “Sono Mario Pranno e vorrei condividere con voi una mia personale lettera scritta prima di costituirmi in data 12/04/2023 dove spiego le ingiustizie da me subite a seguito di un provvedimento ingiusto ove la legge, invece, prevede le misure alternative al carcere”. Introduce così la sua missiva Pranno che pubblichiamo integralmente:

“Per Mario Pranno le misure alternative al carcere non esistono. Condannato a 13 mesi per inosservanza a una delle regole imposte dalla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Misura che vi era stata proposta nel 1991, ma irrogata! Pensate pensate… Il 1995 ma che trovava applicazione, pensate, solo nel 2015, ben 24 anni dopo. E che un giudice nel 2018 mi revocava”.

“Un prefetto di Cosenza mi concedeva il nulla osta per il conseguimento della patente di guida. Quindi, non per una rapina, un furto o traffico di droga, ma semplicemente per essermi soffermato sulla porta di un bar fuori dalla sede di un dentista dove ero dove ero stato autorizzato a recarmi da un giudice, e che vi stazionava un mio conoscente con qualche precede penale risalente oltre a vent’anni prima… Quindi non un reato, ma una semplice infrazione… infrazione che non merita misura alternative, ma solo il carcere”.

“La mia storia è conosciuta a molti. Ho scontato oltre 30 anni di carcere, di cui quasi 8 al 41 bis. Sono uscito a fine pena nel 2015, e da allora, di me, non ne parla più nessuno, neanche nei vari blitz succedutisi successivamente. Non risulto indagato in nessuno di questi. Parlo di un periodo di circa otto anni, ma niente contro di me. Ma qualche giudice ha pensato che questi ulteriori 13 mesi sono per completare il percorso di recupero e reinserimento sociale…in carcere. Oggi vado a costituirmi”.

Mario Pranno