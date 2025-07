Cosenza: mani solidali per i più piccoli, scarpine e berretti per i neonati della Terapia Intensiva Neonatale

- Advertisement -

COSENZA – Scarpine e berretti realizzati a mano dal “Gruppo Creativo-Solidale di Casali del Manco” hanno portato un piccolo ma prezioso gesto d’amore ai neonati ricoverati presso il reparto di Terapia Intensiva Neonatale “A. Lucente” dell’Ospedale di Cosenza. Piccoli doni, realizzati con cura e dedizione, hanno saputo riscaldare non solo i piedini dei neonati ma anche i cuori di chi ogni giorno lavora al fianco dei più fragili. L’equipe del reparto, guidata dal primario Gianfranco Scarpelli, ha accolto l’iniziativa con immensa gratitudine, sottolineando quanto anche un gesto apparentemente semplice possa fare la differenza in un contesto ospedaliero delicato come quello della TIN (Terapia Intensiva Neonatale).

Fondamentale il sostegno dell’amministrazione comunale di Casali del Manco, rappresentata dalla sindaca Francesca Pisani e dall’assessora Giulia Leonetti, che hanno creduto con forza in un progetto di solidarietà che inizialmente sembrava poco considerato. Il loro supporto ha dato slancio all’iniziativa, trasformandola in una testimonianza concreta di comunità e vicinanza. “Portiamo avanti il gesto della solidarietà – affermano le volontarie – sia per i grandi che per i piccini, con immenso amore”. Il progetto, nato in modo spontaneo, ha già gettato le basi per ulteriori attività solidali sul territorio, dimostrando ancora una volta che il calore umano può arrivare ovunque, anche attraverso un paio di scarpine fatte a mano.