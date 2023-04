Cosenza: mala movida, spaccio e abuso di alcool minorile. Denunce e sequestri di droga

COSENZA – Continua incessante l’attività svolta dalla Polizia di Stato nella città di Cosenza per prevenire e reprimere i fenomeni di mala movida, di spaccio consumo di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcool da parte di minori.

Nel corso dei controlli, che hanno interessato anche un istituto scolastico e svariati luoghi di aggregazione giovanile, 3 persone sono state deferite in via amministrativa per uso di sostanza stupefacente del tipo eroina ed hashish; un uomo di cinquanta anni è stato denunciato poiché, dopo essere stato fermato dagli Agenti durante un posto di controllo, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di diverse dosi di cocaina ed eroina occultate in una tasca interna del giubbotto. Inoltre, un uomo di trenta anni, in questo centro cittadino, è stato tratto in arresto perché nel corso di una perquisizione è stato trovato in possesso di 85 grammi di marjuana, di una dose di hashish nonché di un bilancino di precisione. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari.

Sono state passate al setaccio le zone della “movida” da parte di personale in borghese della Squadra Mobile ed Agenti della Squadra Volanti. I servizi predisposti per garantire il divertimento dei giovani impedendo la commissione dei reati, ha portato alla denuncia a piede libero del gestore di un locale del centro cittadino che aveva somministrato bevande alcoliche a due minorenni.