Cosenza, M5S difende il Parco Piero Romeo: «serve un patto per tutelare i beni comuni»

COSENZA – Il Movimento 5 Stelle di Cosenza scende in campo per difendere il Parco Piero Romeo, simbolo di inclusione e cittadinanza attiva. Con un appello pubblico, il gruppo territoriale ha annunciato la propria adesione alla manifestazione prevista per il 15 luglio, promossa per chiedere una maggiore tutela del parco e di tutti i beni comuni della città. “Il Parco Piero Romeo non è solo un’area giochi – sottolinea il M5S – ma un esempio concreto di accessibilità e solidarietà, reso possibile dall’impegno costante dell’associazione La Terra di Piero. Un luogo che da otto anni accoglie tutti i bambini, senza distinzione, dimostrando che un altro modello di città è possibile”.

Il Movimento allarga lo sguardo: non solo il Parco Piero Romeo, ma anche altre aree pubbliche di Cosenza, come quelle di viale Parco, sono sempre più spesso vittime di vandalismo e degrado. Atti incivili che rischiano di vanificare il lavoro di tanti cittadini attivi.

“Non possiamo permettere che l’eco distruttiva di pochi vandali – si legge nel comunicato – cancelli il lavoro silenzioso di una comunità intera. Serve un patto tra istituzioni, forze dell’ordine, scuole e cittadini per proteggere questi spazi, intensificando i controlli e promuovendo una vera cultura del rispetto”. Il M5S sarà dunque presente al Parco Piero Romeo il 15 luglio, per “rivendicare il diritto di tutti a spazi pubblici sicuri, curati e inclusivi. Cosenza merita di meglio. E il Parco deve continuare a essere ciò che è: un simbolo di speranza e bellezza per tutti”.