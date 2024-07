Cosenza, lutto nel mondo della musica. Addio a Lucia Papaianni: “voce indimenticabile”

COSENZA – La città di Cosenza è in lutto per la scomparsa di Lucia Papaianni, figura molto conosciuta e apprezzata nel mondo dello spettacolo per il suo passato di cantante. Lucia era una persona di straordinaria unicità e talento. Una voce indimenticabile e figura di rilievo nel mondo dello spettacolo.

Lucia Papaianni ha fatto parte di storiche band come i Rangers e i Musichieri, dalle quali poi è nato il gruppo Quelli del Vecchio Mulino, con il quale Lucia ha cantato per molti anni in tante piazze calabresi. L’ultima esibizione da cantante di Lucia Papaianni era stata quella del 30 settembre 2018 al Teatro Rendano per festeggiare i 50 anni di attività di Quelli del Vecchio Mulino.

Ne danno il triste annuncio i tre figli: Gianluca, Antonio e Danilo, questi ultimi due figli d’arte, anche loro musicisti. L’ultimo saluto sarà celebrato oggi pomeriggio alle 17 nella Chiesa di Santa Teresa.

Ai familiari di Lucia Papaianni giungano dalla redazione di quicosenza e RLB le nostre più sentite condoglianze.