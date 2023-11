Cosenza, lunedì l’antistadio del San Vito-Marulla intitolato a Gianni Di Marzio

COSENZA- Lunedì 13 novembre, alla presenza del Sindaco Franz Caruso, l’intitolazione di Largo Gianni Di Marzio, nell’antistadio del San Vito-Marulla. Il primo cittadino: “Per tutta la città resta un simbolo da ricordare a futura memoria”.

“Un simbolo per tutta la città, da ricordare a futura memoria. Ecco perché, mantenendo fede al proposito che annunciammo in occasione della presentazione della squadra del Cosenza calcio 2022/2023, in Piazza dei Bruzi, lunedì 13 novembre intitoleremo l’antistadio del San Vito-Marulla a Gianni Di Marzio“.

Lo sottolinea il Sindaco di Cosenza Franz Caruso nel dare l’annuncio della cerimonia nel corso della quale sarà svelata la targa di “Largo Gianni Di Marzio” che sarà apposta sui muri dell’antistadio del San Vito-Marulla lunedì 13 novembre, alle ore 11,00. Alla cerimonia saranno presenti con il Sindaco Franz Caruso e il Presidente del Cosenza Calcio, Eugenio Guarascio, il giornalista, prestigioso volto di SKY, Gianluca Di Marzio, figlio dell’allenatore e dirigente del Cosenza calcio scomparso a gennaio del 2022, e la signora Tucci, moglie dell’artefice della storica promozione del Cosenza calcio in serie B nella stagione 1987-1988. “Lunedì – afferma ancora Franz Caruso -onoreremo l’impegno assunto la sera della presentazione della squadra in Piazza dei Bruzi davanti a Gianluca Di Marzio e ai tantissimi tifosi che in quella occasione la gremirono.

Gianni Di Marzio ha lasciato nella nostra comunità e nel cuore di tutti i cosentini una traccia indelebile, alimentata da un rapporto di solido e reciproco attaccamento ai colori rossoblù. Chi transiterà, negli anni a venire, davanti al San Vito-Marulla e si soffermerà in Largo Gianni Di Marzio, dovrà sapere che nel nostro stadio è stata scritta una delle pagine più belle ed emozionanti della storia del Cosenza Calcio quando, dopo un’attesa durata per ben 24 anni, la squadra rossoblù fece ritorno nella serie cadetta. Gianni Di Marzio non fu solo – ha proseguito il Sindaco – l’artefice di quella storica promozione, ma è stato un grande uomo di sport che tanto ha dato al calcio. La targa cui affidiamo il compito di eternare il suo ricordo legato alla sua permanenza nella nostra città, è un atto di riconoscenza per quanto ha dato alla tifoseria rossoblù alla quale ha regalato, grazie alla squadra da lui allenata, emozioni che tutti noi auspichiamo siano replicabili in un domani neanche troppo lontano, affinché la Cosenza calcistica possa tagliare, nel nome di Gianni Di Marzio, traguardi ancora più prestigiosi”.