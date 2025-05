Cosenza: l’ultimo saluto ad Annarita Sganga, il suo desiderio «non fiori ma un parco giochi inclusivo in Africa»

- Advertisement -

COSENZA – Oggi nella Chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù alle 10, l’ultimo saluto ad Annarita Sganga, scomparsa prematuramente a causa di un brutto male che l’ha strappata via dalla sua vita, piena di passione, di entusiasmo. Una ferita profonda per quanti hanno avuto il piacere di condividere con lei, tanti momenti di attivismo, creatività, curiosità.

La Terra di Piero, l’associazione con la quale collaborava da qualche anno, ricorda “la sua voglia di sperimentare sempre nuovi modi di guardare il mondo attraverso l’arte vissuta in mille modi, resteranno per sempre davanti ai nostri occhi e alla nostra anima”.

Proprio Sergio Crocco, presidente dell’associazione, ha diffuso un appello su Facebook facendosi portavoce delle ultime volontà di Annarita, della sua famiglia e degli amici più stretti. “Per favore evitate fiori per il suo funerale. Annarita negli ultimi suoi giorni ha espresso la volontà di avere a suo nome un parco giochi inclusivo da costruire in terra d’Africa. La Terra di Piero si sta già muovendo attivamente per farlo. Abbiamo due opzioni: Watamu in Kenya e Antsirabe in Madagascar. Se volete date una mano al Progetto “Il Parco di Annarita”.

Per contribuire: C/c Bancario intestato a La Terra di Piero

IBAN: IT75 S010 0516 2000 0000 0002 970

BNL Filiale di Cosenza – Casuale “Il Parco di Annarita”