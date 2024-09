Cosenza: l’organizzazione della Sagra dell’Uva e del vino affidata a “Vivi Donnici”

COSENZA – La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Franz Caruso, ha affidato l’organizzazione e la realizzazione della 42^ edizione della Sagra dell’Uva e del vino di Donnici, in programma dall’11 al 13 ottobre prossimi, nel borgo antico della frazione, all’Associazione “Vivi Donnici“, accogliendo l’istanza di partecipazione della stessa associazione alla manifestazione d’interesse che era stata indetta dal Comune.

Quest’anno, oltre al borgo alle porte di Cosenza, sarà coinvolto anche il centro cittadino, con una serie di eventi collaterali. Durante le giornate della sagra saranno interessate, inoltre, le attività di ristorazione e commerciali, sia del borgo di Donnici che della città, al fine di promuovere e valorizzare le cantine cosentine, anche attraverso l’elaborazione di menu dedicati e realizzati appositamente per l’evento.

“Con l’individuazione, da parte della Giunta, dell’Associazione che curerà quest’anno la realizzazione della Sagra dell’Uva e del Vino – ha sottolineato Caruso – entra a regime la macchina organizzativa, in vista dell’attesissimo appuntamento previsto dall’11 al 13 di ottobre. Un appuntamento fortemente avvertito dalla nostra comunità e con il quale diamo continuità ad una storia e a una tradizione lunga molti anni e che contribuisce alla valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze, in primis la risorsa del vino prodotto dalle cantine autotctone, alcune delle quali hanno conquistato anche i mercati nazionali ed internazionali, ottenendo prestigiosi riconoscimenti”. E il sindaco ha riconosciuto, inoltre, “il grande potenziale della Sagra in direzione anche della qualificazione dell’offerta turistica per rendere più attrattiva non solo la città di Cosenza, ma anche il borgo di Donnici che ha tutte le carte in regola, con i suoi vini e le sue cantine, per giocare un ruolo importante in questa direzione”.