COSENZA – L’Orchestra Sinfonica Brutia sta per intraprendere una nuova ed entusiasmante avventura musicale. E’ stato, infatti pubblicato, il bando per selezionare giovani talenti – di età compresa tra i 6 e i 16 anni – per dar vita alla Brutia Young Orchestra. Attraverso questa selezione, l’Orchestra Sinfonica Brutia guarda ai giovanissimi e dà seguito alla sua mission che è quella di formare i giovani musicisti, attribuendo al fare musica un alto valore educativo e sociale per la crescita dell’essere umano.

Obiettivi che tanto l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso che il Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” hanno inteso programmare sin dalla nascita, nel 2022, dell’istituzione concertistico-orchestrale, nel pieno convincimento che l’attività orchestrale debba valorizzare, in particolare, la musica come arte e scienza e, oltre ad essere un modello di cooperazione civile, di rispetto e riconoscimento dei ruoli, sia in grado di rappresentare un veicolo privilegiato tra le tante forme di conoscenza musicale.

Le selezioni che sono state indette sono finalizzate al reclutamento di giovani musiciste e musicisti da inserire nella costituenda Brutia Young Orchestra che potranno così avvicinarsi al mondo dell’orchestra sinfonica, acquisendo competenze specifiche nel repertorio concertistico e operistico grazie al know-how delle professionalità presenti nell’Orchestra Sinfonica Brutia.

Come partecipare

Le domande di ammissione, firmate da entrambi i genitori o da chi ne fa le veci, compilando il format di iscrizione allegato al bando e scaricabile dal sito dell’Orchestra Sinfonica Brutia all’indirizzo https://www.orchestrasinfonicabrutia.com, dovranno pervenire, entro e non oltre il prossimo 30 settembre, a mezzo PEC all’indirizzo : orchestra.brutia@pec.it o attraverso mail ordinaria al seguente indirizzo: orchestrabruzia@libero.it . Se si sceglie la mail ordinaria, è necessario ricevere risposta di avvenuta ricezione per ritenere la domanda correttamente acquisita.

Le prove di ammissione si svolgeranno dal 16 al 19 ottobre prossimi presso la Sala Quintieri del Teatro Rendano.