Cosenza. L’onorevole Sarracino all’assemblea del Pd per rilanciare il partito, numerose le assenze di peso

A Cosenza, il deputato del Partito Democratico, Marco Sarracino, responsabile nazionale Mezzogiorno della Segreteria di Elly Schlein, ha incontrato la nuova segretaria provinciale. Un incontro dove non sono passate inosservate le assenze dei consiglieri regionali del cosentino, di alcuni dirigenti del partito e quella del segretario regionale, Nicola Irto. Il responsabile nazionale Mezzogiorno del Partito Democratico a chi gli ha fatto notare tutto ciò ha glissato rispondendo che dal Congresso nazionale di qualche mese fa è uscito fuori un verdetto non scontato ma di rinnovamento, scegliendo un gruppo dirigente nuovo e che ha una credibilità vera nel Paese.

“Abbiamo delle carte importanti da poterci giocare e noi dobbiamo sostenere i percorsi di rinnovamento che ci sono”. Ha dichiarato l’onorevole Marco Sarracino. “ Fare politica al Sud è più difficile che in altre parti del Paese. Per cui quando ci sono degli esempi di rinnovamento e di buon governo del Partito, vanno assolutamente sostenuti”. Ritornando all’incontro, il responsabile nazionale Mezzogiorno della segreteria di Elly Schlein, ha ribadito due posizioni, chiari e nette del Partito Democratico, la prima è l’emergenza di carattere economica e sociale del Paese, sostenendo e mettendo in campo delle politiche del lavoro serie e contrastando il “decreto Lavoro” che il Governo ha presentato.

“Un decreto – secondo l’onorevole Sarracino – che riduce gli strumenti per la lotta alla povertà e aumenta la precarietà. La seconda riguarda l’Autonomia differenziata, “un disegno di legge – ha concluso -che spacca il Paese a metà e che aumenta le diseguaglianze, che per noi sono già arrivati a livelli inaccettabili.