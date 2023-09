Cosenza, Loizzo «firmato il regolare contratto per 11 lavoratori Comdata»

COSENZA – Gli undici lavoratori cosentini della Comdata Spa, dapprima esclusi dal bando pubblicato a seguito dell’internalizzazione del call center Inps, hanno da poco firmato il loro regolare contratto presso gli uffici della sede Inps. A darne notizia è la deputata della Lega, Simona Loizzo, in relazione alla situazione occupazionale dei lavoratori della Comdata Spa, già impiegati sulla commessa del call center Inps in quanto all’epoca dipendenti della società Covisian Spa.

“Una bellissima notizia per questi dipendenti e per le loro famiglie – prosegue – che così hanno avuto giustizia. Ringrazio la collega Tiziana Nisini che mi ha sostenuto in questa battaglia di civiltà condotta nell’aula del Parlamento e il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon per aver risposto celermente alla problematica che ho segnalato qualche mese fa nel corso di una interrogazione parlamentare. Questa è la politica vicina ai cittadini, la buona politica che sa dare risposte certe e in tempi brevi. La lega è pragmatismo e concretezza”.