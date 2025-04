Cosenza, lo “Street Control” prende il posto dei fischietti. Multe a raffica in città «serve buonsenso»

- Advertisement -

COSENZA – Lo “Street Control” aumenta le multe in città e prende il posto dei fischietti dei vigili e dei verbali lasciati sul parabrezza. In una città che si sta evolvendo dal punto di vista tecnologico, anche le forze di polizia locale si adeguano, dotandosi di strumenti sempre più avanzati. Anche Cosenza, sempre più ostaggio del traffico urbano, sembra aver perso il volto umano del vigile con i guanti bianchi, quelli delle vecchie pubblicità in bianco e nero e dei richiami educati a spostare il proprio mezzo in divieto prima di elevare una multa. Oggi ci sono telecamere di sorveglianza, autovelox, varchi attivi e, soprattutto i temibili sistemi di controllo automatico tanto temuti dai cittadini come lo Street Control.

In prossimità dalle festività pasquali, in una città resa ancora più caotica dal traffico e dai ritmi frenetici, torna al centro del dibattito cittadino la questione delle multe per sosta in doppia fila. A sollevare con forza il tema è Fulvio Campanaro, coordinatore di Noi Moderati Cosenza voce del malcontento di numerosi commercianti.

Servono più tolleranza e dialogo per salvare il commercio

In un momento di grande difficoltà per il commercio cittadino, Fulvio Campanaro, lancia un appello all’amministrazione comunale: “serve maggiore equilibrio nell’applicazione delle sanzioni stradali e un approccio più educativo da parte della polizia municipale. Il commercio cosentino – afferma Campanaro – attraversa un periodo estremamente critico. Tra tasse elevate e costi crescenti, riuscire a restare a galla è sempre più difficile per un’attività, mentre aumentano quelle abbassano la saracinesca. A peggiorare la situazione, negli ultimi tempi, è arrivata una pioggia di multe per sosta in doppia fila, spesso emesse anche per soste brevissime”.

Penalizzati cittadini e commercianti già in difficoltà

Per il coordinatore di Noi Moderati la polizia municipale utilizza i veicoli dotati di telecamere per rilevare automaticamente le infrazioni: lo Street Control appunto. «un sistema che, se da un lato contribuisce a garantire l’ordine, dall’altro rischia di penalizzare cittadini e commercianti già in difficoltà». Campanaro precisa di non essere contro i controlli: «siamo i primi a condannare la sosta selvaggia e a sostenere il lavoro delle forze dell’ordine. Abbiamo difeso pubblicamente il reparto anticrimine e siamo consapevoli delle difficoltà che affrontano anche i vigili urbani. Ma proprio per questo chiediamo un atteggiamento più tollerante e dialogante». L’appello di Campanaro è chiaro: «non si tratta di giustificare chi infrange le regole, ma di usare il buon senso. Sarebbe più efficace che un agente si fermasse a parlare con l’automobilista, spiegando il problema, piuttosto che limitarsi a sanzionare con freddezza tramite una telecamera».

Street Control: multe a raffica per compensare al dissesto finanziario

Un passaggio importante riguarda anche la difficile situazione economica dell’ente: «sappiamo bene – aggiunge Campanaro – che il Comune è in dissesto e comprendiamo l’esigenza di fare cassa. Ma il protocollo, a volte, ha bisogno di un po’ di umanità. In un mondo dove sempre più si vive di intelligenza artificiale e macchine, manca il buon vecchio fischietto, il contatto umano, il richiamo diretto che educa senza umiliare».

Il coordinatore di Noi Moderati ha già tentato un confronto con alcuni dirigenti comunali, ma senza ottenere risposte soddisfacenti. Ora l’invito è rivolto direttamente al sindaco Caruso e all’assessore ai trasporti Covelli: «si apra un tavolo di confronto. È il momento di ascoltare le esigenze dei commercianti e dei cittadini. Un approccio più umano e meno repressivo può davvero fare la differenza».