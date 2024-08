Cosenza, l’imprenditrice Alessandra Paola è la neo presidente dell’Ente Scuola Edile

COSENZA – È Alessandra Paola, imprenditrice e titolare della Paola Filippo Costruzioni srl di Rogliano la neo Presidente dell’Ente Scuola per le maestranze in edilizia della provincia di Cosenza, l’organismo paritetico bilaterale, demandato alla formazione delle maestranze in edilizia, gestito da Ance Cosenza e Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil. Ingegnere edile, mamma di 4 figli, membro del Collegio dei Garanti di Ance Cosenza e del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Cosenza, Alessandra Paola guida una impresa da lungo tempo impegnata nel settore. È stata eletta per il prossimo triennio e prende il posto dell’imprenditore Gianfranco Sposato, presidente designato della Cassa Edile Cosentina.

Nel corso della riunione di insediamento la presidente Paola ha sottolineato come “il mondo delle costruzioni oggi più che mai necessiti di personale qualificato e specializzato in grado di rispondere alle sfide di un mercato sempre più competitivo ed esigente. È importante essere in grado di intercettare le necessità delle imprese ed i loro reali fabbisogni formativi in maniera tale da consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati ottimizzando le risorse aziendali. Per conseguire questi obiettivi è necessario allineare domanda ed offerta di lavoro diffondendo in maniera efficace l’utilizzo degli strumenti della formazione continua indispensabili per implementare la qualità dell’occupazione”.

La presidente Paola fa suo il motto ‘imparare facendo’ perché ritiene quanto mai attuale il dover dedicare uno spazio considerevole a lezioni pratiche oltre all’apprendimento teorico. “Le maestranze in edilizia – ha aggiunto – sono per lo più rappresentate da operatori lontani da anni da un banco di aula, ma hanno una enorme esperienza sul campo che rende facile il loro agire quotidiano. Ci dedicheremo all’approfondimento dei temi che più stanno a cuore al nostro settore, partendo sempre dalla sicurezza, convinti come siamo che investire sulla sicurezza sia cosa buona e giusta perché rappresenta un valore aggiunto per i lavoratori e le imprese, non un obbligo”.

A congratularsi con la neo presidente è Giuseppe Galiano, leader di Ance Cosenza per il quale “con le competenze maturate in più ambiti dalla collega imprenditrice ed ingegnere Alessandra Paola sono certo che riusciremo a mettere a punto programmi formativi mirati, puntuali ed efficaci Sarà importante prestare attenzione tanto alle figure professionali più tradizionali che a quelle più attuali e moderne legate all’utilizzo delle tecnologie di industria 5.0 così come all’intelligenza artificiale sempre più presenti nell’esecuzione di lavori nel delicato e complesso settore edile”.