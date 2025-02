Cosenza, l’ex Hotel Jolly si trasformerà in un polo culturale: la rinascita tra restyling e mostre

- Advertisement -

COSENZA – La Giunta Comunale ha dato il via libera alla rimodulazione del progetto esecutivo per il recupero funzionale dell’ ex Hotel Jolly su Via Lungo Crati , accogliendo la proposta del Settore Lavori Pubblici.

“Rispetto al precedente progetto – hanno affermato in una dichiarazione congiunta il sindaco Franz Caruso e l’assessore Covelli – sono state apportate modifiche sostanziali per ottimizzare gli spazi interni, destinando la struttura a ospitare mostre e iniziative culturali. Anche l’area esterna sarà oggetto di un restyling significativo, trasformandosi in un’attrazione paesaggistica di pregio, situata in un punto strategico del nostro territorio alla confluenza dei fiumi e alle porte del centro storico, permettendo così di ricucire, ulteriormente, la parte nuova della città con quella vecchia”.

“L’obiettivo – hanno concluso Franz Caruso e Damiano Covelli – è restituire alla città un luogo che, per troppo tempo, è rimasto incompiuto rappresentando un simbolo di degrado, che ora sarà trasformato in un punto di riferimento culturale e sociale”.

Il sindaco Franz Caruso ha, quindi, espresso la sua gratitudine all’assessore Damiano Covelli, all’ing. Salvatore Modesto e al RUP ing. Maria Colucci, per l’impegno profuso in questi mesi in collaborazione con gli uffici regionali.

“E’ stato portato avanti – ha sostenuto Franz Caruso – un lavoro meticoloso e responsabile che ha permesso di riprendere e rimodulare un progetto fondamentale. Non solo si offrirà alla comunità un nuovo spazio fruibile, quanto ci consentirà anche di recuperare un finanziamento di circa quattro milioni di euro, scongiurando il rischio di perderlo per sempre e di doverlo restituire aggravando cosi ulteriormente le finanze comunali”.