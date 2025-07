Cosenza: l’evento speciale per ricordare Gigi Marulla si farà, nello stadio che porta il suo nome

- Advertisement -

COSENZA – “Si svolgerà regolarmente l’evento speciale in ricordo di Gigi Marulla, mitico ed indimenticato capitano del Cosenza calcio, previsto per sabato prossimo 19 luglio, a dieci anni dalla sua scomparsa“. A comunicarlo è il sindaco Franz Caruso che è intervenuto sulla vicenda inerente il rifiuto della concessione per l’utilizzo dello stadio San-Vito Marulla da parte della società che lo gestisce. Una decisione ritenuta inaccettabile rispetto alla quale, nelle ultime 48 ore, si sono susseguiti a Palazzo dei Bruzi una serie di incontri. L’Amministrazione Comunale ha portato avanti una linea chiara e determina con l’unico obiettivo di dare alla città la possibilità di vivere serenamente la manifestazione organizzata in ricordo di Gigi Marulla.

Le interlocuzioni con la società del Cosenza calcio ed il tavolo tecnico che si era formalizzato già da ieri mattina, si sono concluse pochi minuti fa, facendo prevalere il buon senso. La società del Cosenza Calcio ha così inteso rispondere positivamente all’invito intransigente e rigoroso del Sindaco Franz Caruso e dell’intera sua Amministrazione, anche grazie al lavoro meritorio in tal senso portato avanti dal dirigente del settore Arch. Giuseppe Bruno.

Sabato prossimo 19 luglio, dunque, a partire dalla ore 19 sarà ricordata la meritoria figura di Gigi Marulla in un triangolare misto con le vecchie glorie del Cosenza calcio, il Cosenza For Special, Ultrà Cosenza, Curva Sud e Curva Nord. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto in beneficenza a La Terra di Piero, l’associazione impegnata nella realizzazione della Casa di Denis in Mozambico, un progetto umanitario nato in memoria di un altro giovane simbolo della solidarietà cosentina.