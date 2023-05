Cosenza, le reti fognarie sono un ‘disastro’: «scarichi a cielo aperto e mancati allacci»

COSENZA – “Nella città di Cosenza, con la nuova gestione del concessionario Kratos, sotto il rigoroso controllo del Consorzio Valle Crati, dopo oltre tre mesi, continuiamo a trovare una gestione precedente delle reti fognarie del Comune di Cosenza disastrosa“. Lo dichiara il Presidente del Consorzio Valle Crati Maximiliano Granata.

“A questo punto – prosegue Granata – viene da chiedersi, che ruolo hanno svolto negli anni precedenti il Dirigente e il responsabile del procedimento e l’assessore competente che aveva il potere di ‘sovrintendenza’ sugli uffici , in relazione al controllo dei lavori relativi alla manutenzione delle reti fognarie della città di Cosenza? Per questi motivi ho richiesto al RUP del Consorzio Valle Crati, un’apposita relazione attuale per definire lo stato dell’arte e per fare un’operazione verità sulla gestione della manutenzione delle reti fognaria negli anni precedenti.

Abbiamo già riscontrato la mancanza delle planimetrie delle condotte fognarie della città di Cosenza e di adeguati piani già programmati di interventi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti fognarie. Sono stati scoperti condotte con scarichi di liquami nel fiume Busento e vari palazzi non allacciati alla rete fognaria, per questi motivi gli uffici hanno già trasmesso gli atti all’autorità giudiziaria competente.

In Via degli Stadi, anche oggi, è stato trovato dal concessionario Kratos un pozzetto atterrato di scarico, per lavori precedentemente svolti, con il collegamento della tratta secondaria che scaricava a cielo aperto, che fa seguito a numerosi interventi dove il concessionario sta riscontrando il mancato allaccio di vari palazzi della città di Cosenza alla rete fognaria. Con la nuova gestione della Kratos s.c.a.r.l., operativa da oltre tre mesi, stiamo dando un cambio di passo, con decine di interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria”, conclude Granata.