Cosenza, le Fe.min: «Unical ancora senza ecografo»

COSENZA – “A seguito dell’occupazione del consultorio all’Università della Calabria con la quale si è rivendicato l’acquisto di un ecografo ormai non presente da più di tre anni, nonostante il tavolo avviato con il commissario ad acta Antonio Graziano, il direttore sanitario Martino Rizzo, l’ingegnere Capistro responsabile per le forniture e la logistica e il coordinatore provinciale dei consultori Russo, l’Asp di Cosenza risulta ancora una volta inadempiente circa quanto accordato”. Lo afferma il comitato Cosentine in lotta.

“A più di sessanta giorni dall’incontro – è scritto in una nota – ad oggi l’ecografo presso il consultorio del centro sanitario dell’Unical non è presente. Del resto, come potrebbe essere presente se l’Asp di Cosenza, nel suo immobilismo, non ha emesso alcun ordine di acquisto dal 21 febbraio? Questa mattina abbiamo effettuato un sopralluogo nella struttura e nelle scorse settimane il coordinatore provinciale, Russo, aveva assicurato l’acquisto e addirittura la relativa consegna di un ecografo di II livello, prima entro il 7 aprile e poi entro il 21. Il problema si palesa, come sempre, a monte: dai comodi uffici di Via Alimena non è stata presa in carico la questione e fino ad ora tutti hanno cercato di prendere tempo con bugie e fandonie”.